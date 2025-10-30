"Spucke auf solche Leute": Muddern geht Pinar im Promihof an

In Der Promihof wurde die Stimmung einmal mehr auf die Probe gestellt, als Chelsea "Muddern" Montgomery ihre Mitstreiterin Pinar Sevim ins Visier nahm. Mit heftigen Worten warf sie ihr vor, ein falsches Spiel zu treiben. "Ich spucke auf solche Leute wie dich! Ekelhaft!", wetterte Muddern unverhohlen. Dabei bezichtigte sie Pinar, sie verraten und für die Paco-Allianz spioniert zu haben. Besonders störten Muddern Pinars vermeintlich widersprüchliche Aussagen innerhalb der Gruppe – eine Anschuldigung, die die Influencerin vehement von sich wies: "Ich weiß nicht, was mit Chelsea los ist, habe ich ihr irgendwas getan? Nein!" Unterstützung erhielt Pinar von Emma Fernlund (24) und Paco Herb, die sie ermutigten, für sich einzustehen.

Die Fronten verhärteten sich weiter, als Muddern Pinar mehrfach als "31er" bezeichnete, einen umgangssprachlichen Ausdruck für Verräter. Auch Mitstreiterin Giulia Siegel (50) warf Pinar angebliche Spionage innerhalb der Gruppe vor. Für Emma war jedoch klar: "Pinar macht nichts aus Böswilligkeit, auf gar keinen Fall." Sie kritisierte Mudderns harsche Worte und erklärte, dass Pinars Handlungen missverstanden würden. Pinar suchte zwar das Gespräch mit Muddern, doch die ließ sich nicht besänftigen. "Wir sind intellektuell so weit auseinander, du checkst das gar nicht", konterte der Reality-TV-Neuling und blieb unversöhnlich.

Im Einzelinterview zeigte sich Pinar verletzlich. Nach den hitzigen Auseinandersetzungen reflektierte sie ihre Rolle im Haus. Sie gab zu, dass sie es bereue, nichts für sich behalten zu können und erklärte: "Ich hasse dieses Spiel, ich wollte niemanden verletzen. Das ist Scheiße, ich bin einfach selber schuld." Offenbar zerrten der Druck und die Vorwürfe schwer an der Reality-TV-Darstellerin und bittere Tränen kullerten.

RTLZWEI Chelsea "Muddern" Montgomery und Pinar Sevim mit weiteren Promihof-Bewohnern

RTLZWEI Chelsea "Muddern" Montgomery in "Der Promihof"

RTLZWEI Realitystar Pinar Sevim in "Der Promihof"

