Privates im Netz? Prinz Harry platzt wegen Meghan der Kragen

Prinz Harry (41) soll derzeit mit Meghans (44) jüngsten Social-Media-Auftritten hadern. Wie das OkMagazine berichtet, fühle er sich laut einem Insider "zur Schau gestellt", seit die 44-Jährige in den vergangenen Tagen private Einblicke teilt und gemeinsame Auftritte postet. Den Anfang machte ein herziges Kürbis-Video mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), gefolgt von einem Date-Night-Moment beim Spiel der World Series im Dodger Stadium, wo das Paar groß auf dem Jumbotron zu sehen war. "Er ist kein Fan dieser Social-Media-Auftritte", zitiert das Medium die Quelle.

Hinter den Kulissen soll es weitere Reibungspunkte geben. Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" brachte am 28. Oktober eine erste Holiday-Kollektion heraus, inklusive einer "Signature Candle No. 519" – eine Anspielung auf den 19. Mai 2018, den Hochzeitstag der beiden. Auch das soll Harry nicht gefallen haben, heißt es. "Der Glanz ist ein wenig verflogen, was in dieser Phase der Beziehung auch normal ist", so der Insider weiter. Der Herzog habe für sie "sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt [...]. Er war es gewohnt, überall beliebt zu sein" – und bekomme jetzt statt Jubel sogar Buhrufe, wie beim Dodgers-Spiel, als die Kamera auf das Paar schwenkte.

Meghan hatte sich erst im Januar auf Instagram zurückgemeldet, Jahre nachdem sie und Harry ihre royalen Rollen abgelegt und ihren gemeinsamen Instagram-Account ruhen lassen hatten. Die Schauspielerin betonte immer wieder, dass sie gemeinsam mit der Archewell Foundation für ein mitfühlenderes Netz eintrete und mit gutem Beispiel vorangehen wolle. Wie belastend der Online-Druck werden kann, beschrieb der Suits-Star bereits 2020 im Podcast "Teenager Therapy": "Mir wurde gesagt, ich war 2019 die meistgetrollte Person der Welt, männlich oder weiblich." Damals sei sie monatelang kaum öffentlich zu sehen gewesen, weil sie in Mutterschutz war: "Aber das, was einfach so erzeugt und weiterverbreitet wurde", sei für sie kaum auszuhalten gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan und ihre Tochter Lilibet, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan bei ihrer Date Night im Dodger Stadium in Los Angeles