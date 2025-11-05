Alligatoahs EP: Ein Krimi im Rap-Gewand fasziniert Fans

Alligatoah (36) ist zurück! Der Rapper, der sich in den letzten Jahren neu erfunden hat, überraschte seine Fans nun mit einer neuen Solo-EP namens "Der gestichelte Kater". Diese erschien am 15. Oktober vollständig und präsentiert sich als einzigartiges Format: ein gerapptes Hörbuch, das aus sechs Kapiteln besteht und innerhalb von zwei Wochen in Teilen auf Spotify veröffentlicht wurde. In einem auf Instagram veröffentlichten Reel rappt Alligatoah im Detektiv-Outfit vor Kunstwerken seiner Fans. Die Story, die hinter den Tracks steckt, dreht sich um "Inspektor Gatoah", der rätselhafte Ereignisse aufzuklären versucht – darunter eine mysteriöse Geschlechtskrankheit. Eine spannende und humorvolle Rückkehr zur Rapmusik, die Fans begeistert.

Auf TikTok sorgt der Release jetzt für Furore. Der Musikexperte realrosenrosi analysierte in einem viel beachteten Video die lyrischen Besonderheiten des Projekts. Besonders das vierte Kapitel der EP wird von ihm hervorgehoben: Dort liefert der vielfach ausgezeichnete Alligatoah eine beeindruckende 15-Bars-lange Reimkette auf das Wort Unterleibsschmerzen, die schließlich in Zeile 16 mit "Ungereimtheiten" endet – dem einzigen Wort, das in dieser Reihe bewusst keinen Reim bildet. Zudem beeindruckt der Rapper mit einem neunsilbigen Reim, der Begriffe wie Kaufwert, Marktpreis und Spezifikation mit dem Wort Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom verknüpft. Diese textliche Raffinesse lässt die Herzen der Rap-Fans höherschlagen.

Der seit 2006 in der Musikbranche aktive Musiker Alligatoah veröffentlichte nach seinem vermeintlichen Abschiedskonzert im November 2023 das Album "Off" (2024), das sich zwischen Rap und Metal positioniert. Nun überraschte er mit diesem Rap-Projekt nicht nur musikalisch, sondern auch einmal mehr kreativ. Abseits seiner Vielseitigkeit als Musiker erweist sich der Rapper seit jeher als Meister der Wortspiele und komplexen Textstrukturen, die er stets mit einem Augenzwinkern präsentiert. Fans, die den humorvollen, sarkastischen Stil aus seinen früheren Rap-Klassikern lieben, dürften in Inspektor Gatoahs Ermittlungen eine willkommene Wiederbelebung des alten Alligatoah, der sich bereits über eine ECHO-Nominierung freuen durfte, finden. Sein bislang größter kommerzieller Erfolg ist bis heute die 2014 erschienene Single "Willst du".

Imago Rapper Alligatoah auf dem roten Teppich beim Deutschen Musikautorenpreis 2025 im The Ritz-Carlton Berlin.

Imago Rapper Alligatoah beim Superbloom Festival im Olympiastadion München, 30.08.2025.

Imago Rapper Alligatoah bei der "Retour"-Tour in der Messehalle Erfurt, 17.11.2023.