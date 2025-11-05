Jesse Eisenberg äußert sich über Pläne für "Zombieland 3"

Jesse Eisenberg (42), der in den "Zombieland"-Filmen als Columbus für Furore sorgte, hat in einem Interview mit ComicBook seine Begeisterung für einen möglichen dritten Teil der Kultreihe geäußert. "Ja, ich würde es lieben, ['Zombieland 3'] zu drehen", sagte der Schauspieler mit Blick auf die bisherigen Veröffentlichungen von 2009 und 2019. Diese lange Pause zwischen den Filmen könnte auch beim nächsten Kapitel wieder zum Tragen kommen – Fans von Horrorkomödien sollten sich also darauf einstellen, frühestens 2029 in die verrückte Zombie-Welt zurückzukehren.

Die Idee, alle zehn Jahre in "Zombieland" zurückzukehren, wurde erstmals 2022 von Regisseur Ruben Fleischer angesprochen. Damals erklärte er, dass es Spaß machen würde, die Charaktere nach einer so langen Zeit wiedertreffen zu lassen. Auch Emma Stone (36), Woody Harrelson (64) und Abigail Breslin (29), die Eisenberg in den bisherigen Filmen zur Seite standen, sollen offen für eine Rückkehr sein. Tatsächlich war es Emma Stone, die laut Fleischer den Vorschlag gemacht hatte, die Filme in diesem Rhythmus zu produzieren.

Nicht nur als Columbus in "Zombieland", auch als Magier-Anführer J. Daniel Atlas in der "Die Unfassbaren"-Reihe sorgte Jesse Eisenberg zuletzt für Schlagzeilen. Vor rund einem Monat begeisterte der zweite Trailer zu "Die Unfassbaren 3" die Fans und zeigte, dass die beliebte Crew, darunter auch Woody Harrelson und Isla Fisher (49), wieder mit von der Partie ist. Gemeinsam mit einer neuen Generation Illusionisten, gespielt von Justice Smith (30), Dominic Sessa und Ariana Greenblatt, nahmen sie es in der Vorschau mit einer dunklen Gegenspielerin auf: Rosamund Pike (46) übernahm die Rolle der undurchsichtigen Diamanten-Erbin Veronika Vanderberg.

Getty Images Jesse Eisenberg bei The 24 Hour Musicals 2025 im Lynn F. Angelson Theater in New York City

"Zombieland" mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Emma Stone

Getty Images Isla Fisher, April 2022