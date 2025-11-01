Filmstar Jesse Eisenberg spendet Niere an Unbekannten

Jesse Eisenberg (42), bekannt durch seine Rolle als Mark Zuckerberg (41) in "The Social Network", hat in der "TODAY-Show" überraschend angekündigt, dass er in sechs Wochen eine seiner Nieren spenden wird – und zwar an eine ihm völlig unbekannte Person. Der Schauspieler, der regelmäßig Blut spendet, erklärte seine Entscheidung schlicht mit den Worten: "Ich weiß nicht warum." Jesse bezeichnet die bevorstehende "altruistische Spende", die Mitte Dezember stattfinden soll, als "im Grunde risikofrei und dringend notwendig".

Der Begriff "altruistische Spende" beschreibt einen medizinischen Vorgang, bei dem ein Spender ein Organ an einen unbekannten Empfänger spendet, basierend auf medizinischer Kompatibilität. Nach eigenen Angaben setzt sich Jesse seit Langem mit dem Thema auseinander und hat über einen Freund, der Arzt ist, schließlich den Kontakt zu einem passenden Krankenhaus geknüpft. Diese Spende hat zudem einen zusätzlichen Vorteil: Im Rahmen eines Familiengutscheinprogramms der National Kidney Foundation werden seine unmittelbaren Angehörigen bei Bedarf künftig auf der Empfängerliste priorisiert.

Privat ist Jesse nicht nur als Schauspieler aktiv, sondern engagiert sich auch auf verschiedene Weisen für wohltätige Zwecke. Der Vater des achtjährigen Banner sprach in der Vergangenheit oft darüber, wie wichtig ihm der Einsatz für andere ist. Mit dieser Geste, die Leben retten kann, zeigt er nun erneut seine altruistische Ader, ohne großen Rummel darum zu machen. In Interviews betont er immer wieder die Bedeutung von Mitgefühl und die Verantwortung, die er als prominente Person trägt, solche Themen an die Öffentlichkeit zu bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teilnehmer bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles am 18. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Eisenberg bei The 24 Hour Musicals 2025 im Lynn F. Angelson Theater in New York City

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features Jesse Eisenberg als J. Daniel Atlas in "Die Unfassbaren 2", 2016