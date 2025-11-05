"Rote Rosen" in der Kritik: Fans hadern mit neuem Look

Die beliebte ARD-Telenovela Rote Rosen ist kürzlich in die 23. Staffel gestartet – mit einem modernisierten Set, neuer Kameratechnik und einer auffälligen Lichtgestaltung hat die Serie ein frisches Aussehen erhalten. Auch für die Ohren gibt es Neues: TikTok-Star Shana singt den neuen Titelsong für die neuen Vorspanne. Richtig gelesen: Es gibt nicht nur einen Vorspann, sondern gleich mehrere Varianten. Diese wechseln je nach Hauptfigur der aktuellen Handlung. Doch die Änderungen stoßen bei der Fangemeinde auf gemischte Reaktionen. Während einige Zuschauer den frischen Look begrüßen, entlädt sich in den sozialen Medien heftiger Frust.

Auf Facebook kritisieren Zuschauer die Bildsprache als zu steril. Ein Kommentar lautet: "Herzlich willkommen beim 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' aus der Heide!" Andere monieren dort "überbelichtete" Szenen und eine "zu glatte" Kamera, die eher an private Sender erinnere. Auf Instagram klingt es ähnlich, wenn auch differenziert: "Man kann sagen, es ist moderner geworden, auf jeden Fall anders als vorher. Ich persönlich finde, es hat an Charme verloren", schrieb eine Nutzerin. Wiederholt fiel zudem der Wunsch nach mehr atmosphärischen Stadtbildern: "Mir fehlen die schönen Zwischenszenen von Lüneburg", heißt es etwa. Auch die Musik polarisiert. "Bitte, bitte fahrt diese krassen Musik-Frequenzen zurück. Ich empfinde die ständigen akustischen Wechselbäder als sehr unangenehm und anstrengend", forderte eine Zuschauerin.

Lüneburg dient vielen Zuschauern als vertrauter Sehnsuchtsort, die kurzen Stadtmomente galten lange als kleine Atempausen zwischen den großen Gefühlen. Das Ensemble, in dem immer wieder bekannte Gesichter auftauchen, stiftet Nähe und Routine. Die Konflikte in den Geschichten drehen sich häufig um Themen wie Familie und Verantwortung: ein Streit ums Sorgerecht, überraschende Vaterschaftsenthüllungen, neue Halbschwestern, verletzte Gefühle zwischen Partnern und Eltern. Es bleibt abzuwarten, ob die Fans sich letztlich mit den jüngsten Änderungen arrangieren werden.

Marie Luise Marjan und Gunter Ziegler am Set von "Rote Rosen"

NDR Simon (Thore Lüthje l.) und Mo (Yunus Cumartpay r.), "Rote Rosen" Folge 4178

ARD/Nicole Manthey Jelena Mitschke und Jerry Kwarteng in "Rote Rosen"

