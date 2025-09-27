Dieser Schlagerstar übernimmt Gastrolle bei "Rote Rosen"

Vincent Gross (29), der sonst eher als Schlagersänger bekannt ist, betritt nun ungewohntes Terrain: Der 27-Jährige hat eine Gastrolle in der beliebten ARD-Serie Rote Rosen übernommen. Bei den Dreharbeiten in Lüneburg stand er erstmals vor der Kamera – bislang hatte er keine Schauspielerfahrung. "Ich glaube, die sind über meine Instagram-Videos auf mich gekommen", verriet der Musiker gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Seine Rolle? Ein überheblicher Influencer, den er bewusst überspitzt darstellte.

Das Erlebnis am Set hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Vincent. "Es ist ein riesiges Studio. Das ist wirklich überwältigend", erzählte er begeistert. Auch die Zusammenarbeit mit den Profis machte Eindruck: "Alle hier sind professionell und das Team ist riesig." Während er sich zwar in seiner Rolle austoben konnte, fiel ihm der Charakter doch nicht ganz leicht. "Es ist auch voll unangenehm, weil ich weiß, wie peinlich solche Menschen im echten Leben sind", meinte er augenzwinkernd.

Der gebürtige Schweizer ist bislang vor allem für seine Schlagerkarriere bekannt, bei der er mit seinem Charme und mitreißenden Songs wie "Ouzo" oder "Aperol Spritz" das Publikum begeistert. Seine lebendige Social-Media-Präsenz zeigt, wie vielseitig er ist, und brachte ihn letztlich auch ins Fernsehen. Ob er sich auch in Zukunft weiterhin als Schauspieler etablieren möchte, ließ er jedoch offen: "Es hat mir sehr gut gefallen und mal gucken, was die Zukunft bringt."

IMAGO / Bildagentur Monn Vincent Gross, Schlagersänger

IMAGO / Karina Hessland Vincent Gross, September 2025

IMAGO / Michel Kaers Vincent Gross, Schlagersänger