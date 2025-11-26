Ab Januar 2026: Er ist das neue Gesicht in "Rote Rosen"

Ab dem 13. Januar 2026 wird Ben Blaskovic in der ARD-Telenovela Rote Rosen zu sehen sein. Laut einer aktuellen Pressemitteilung verkörpert er Ove Gustavson, eine charismatische Figur, die immer wieder in Lüneburg auftaucht und spannende Wendungen in die Handlung bringt. Die Dreharbeiten fanden im Sommer und Herbst 2025 in Lüneburg statt. "Ich freue mich sehr auf die Ausstrahlung und das Ergebnis der neuen Staffel", äußerte sich der Schauspieler begeistert über seine Mitwirkung in der Kultserie, die zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen zählt.

Ben lobte insbesondere die Neuerungen, die das Team von "Rote Rosen" an der Serie vorgenommen hat. Neben inhaltlichen Veränderungen wurden auch die technischen Standards überarbeitet, was laut dem Seriendarsteller die Qualität der Produktion "so gut wie nie zuvor" macht. Er hob zudem die Leistung des Ensembles hervor, das er als "den besten Cast aller Zeiten" beschreibt. Fans der Serie können die neuen Episoden ab dem 13. Januar werktags um 14:10 Uhr in der ARD verfolgen.

Der 1988 geborene Schauspieler ist jedoch nicht nur in Deutschland eine feste Größe, sondern auch international aktiv. Zuletzt stand er in den USA für den Film "Rush" vor der Kamera, bei dem er unter der Regie von Jake Van Wagoner die Rolle des Antagonisten übernahm. Der Spielfilm soll bald in den amerikanischen Kinos erscheinen. Neben seiner Schauspielkarriere arbeitet Ben ebenfalls als Regisseur und Produzent und verbringt seine Zeit sowohl in seinem Heimatland als auch bei weltweiten Filmprojekten. Fans dürfen sich also auf einen erfolgreichen Künstler freuen, der jetzt auch die Leinwände von "Rote Rosen" bereichern wird.

Imago Ben Blaskovic bei der Verleihung des Blauen Panther, Oktober 2025

Getty Images Ben Blaskovic, Schauspieler

Getty Images Ben Blaskovic, Schauspieler

