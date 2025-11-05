"Star Wars"-Star Daisy Ridley ergattert Biopic-Hauptrolle

Daisy Ridley (33) schnappt sich die nächste Hauptrolle – und was für eine: Die Star Wars-Berühmtheit wird in dem Biopic "Killa Bee" die wahre Geschichte von Bryony Tyrell verkörpern, einer Intensivkrankenschwester, die nachts als Kampfsportlerin in den Käfig steigt. Die Dreharbeiten sind laut Deadline für das Frühjahr 2026 geplant. Regie führt Kenton Oxley, das Drehbuch stammt von Ruth Sewell. An Bord sind zudem Produzentinnen und Produzenten von Knockout Productions in Kooperation mit Picture Perfect und Moviehouse Entertainment. Wann der Film dann letztendlich in den Kinos laufen wird, ist bisher noch unklar.

Worum es im Film geht, klingt nach purem Adrenalin und viel Herz: Bryony, zweifache Mutter aus Southampton, arbeitet tagsüber auf der Intensivstation und stemmt die Hürden des britischen Gesundheitssystems, nachts verwandelt sie sich in eine der spannendsten Käfigkampf-Hoffnungen des Landes. Kickboxen begann sie bereits an der Uni, erkämpfte sich den schwarzen Gürtel und wechselte dann in andere Disziplinen – erst als Amateurin, später als Profi, mit mehreren Titeln im Gepäck. Daisy zeigt sich von der Vorlage sichtlich berührt. "Bryonys Geschichte zeugt von außergewöhnlichem Mut und Durchhaltevermögen. Ihre emotionale und inspirierende Reise hat mich tief bewegt. Ich kann es kaum erwarten, ihre Lebensgeschichte auf die große Leinwand zu bringen", erklärte sie in einem Statement.

Hinter den Kulissen ist die Bryony selbst eng eingebunden: Sie berät das Team aktiv, wie die Produzenten betonen, und ihre Familie begleitet den Schreibprozess, um "emotionale Wahrhaftigkeit und kreative Integrität" zu sichern, wie Deadline zitiert. Regisseur Kenton kennt Bryony seit Schultagen, was dem Film laut Produktion eine Vertrauensbasis mit Geschichte verleiht. "Es ist eine große Ehre, an diesem einzigartigen, unverfälschten, inspirierenden und letztlich unvergesslichen Projekt zu arbeiten", zeigt sich der Manager Nathan Wang dankbar.

Getty Images Schauspielerin Daisy Ridley im Oktober 2024

Instagram / bryony.killabee Bryony Tyrell, Kampftsportlerin

Getty Images Daisy Ridley in New York