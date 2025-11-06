"Alles machbar": Bereut Serkan Yavuz seine Vasektomie?

Serkan Yavuz (32) hat in einer Instagram-Fragerunde Klartext gesprochen. Der Reality-TV-Star wurde gefragt, ob er seine Entscheidung, sich einer Vasektomie zu unterziehen, bereue. Seine Antwort fiel deutlich aus: "Nein, wieso?" Serkan stellte direkt klar, dass weiterer Nachwuchs für ihn derzeit kein Thema ist und er seine Entscheidung daher nicht anzweifelt. "Wenn es mal so ist, kann man es ja rückgängig machen, ist ja alles easy machbar heutzutage", erklärte er weiter.

Gleichzeitig zeigte er sich informiert über die Erfolgsquoten einer möglichen Refertilisierung. "Und ja, ich weiß, danach sagt man 70-80 Prozent nur noch", schrieb er mit Blick auf die oft diskutierten Zahlen und fügte augenzwinkernd hinzu: "Glaubt mir, bei meinen Soldaten, da reichen auch 14,6 Prozent noch. Da mache ich mir keine Sorgen." Mit dieser Mischung aus Sachlichkeit und Humor machte Serkan deutlich, dass er das Thema nüchtern betrachtet und etwaige Zukunftsoptionen kennt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Serkan ganz persönliche Einblicke in seinen Familienalltag gegeben. Im Podcast "unREAL" sprach der zweifache Vater über rührende Momente mit seinen Töchtern Nova und Valea (1), die er mit seiner Exfrau Samira Yavuz (31) hat. Besonders bewegte ihn eine Szene nach dem Schwimmen, als Nova sich voller Freude bei ihm bedankte. Auch das liebevolle Verhältnis der Schwestern erfüllt ihn mit Stolz. Trotz kleiner Rangeleien gehe es bei ihnen stets harmonisch zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025