Erpressung? Oliver Pocher und Christian Düren vor Gericht

Nachdem Oliver Pocher (47) schon häufiger gegen Christian Düren (35), den neuen Partner seiner Ex Amira Aly (33), stichelte, spitzt sich die Auseinandersetzung jetzt zu. Denn der Moderator und der Komiker sehen sich vor Gericht wieder. Wie Bild berichtet, startete am Mittwoch ein Prozess vor dem Amtsgericht Köln. Der Hintergrund: Olli wirft Christian vor, ihn mit einem Video erpressen zu wollen und so seinen Ruf bei den Kollegen aus Funk und Fernsehen bewusst zu beschädigen. In dem Clip soll Oliver in einen heftigen Streit mit Amira geraten sein. Christian wehrt sich derweil gegen die Vorwürfe: "Ich habe mit meiner Partnerin darüber [über das Video] gesprochen – das war's – und habe es bald gelöscht. Ich habe es an niemanden weitergeleitet", soll er dem Gericht via Video-Chat versichert haben.

Oliver ist aber weiter überzeugt, dass Christian besagtes Video von Amira bekam und unter anderem an Kollegen wie Michael Bully Herbig (57) sowie die RTL-Chefin Inga Leschek und den Banijay-Geschäftsführer Marcus Wolter weiterleitete. Außerdem soll er den Clip Produzenten und Vorsitzenden der deutschen Fernsehwelt gezeigt oder es ihnen gegenüber erwähnt haben. Das sollte dazu führen, dass Olli gewisse Jobs vor der Kamera verwehrt werden. Deshalb stehen in dem Prozess auch finanzielle Einbußen im Fokus. Als Beweisstück legt unter anderem eine WhatsApp-Nachricht vor, die Christian an den Manager des Entertainers schickte. "Erstes Video ist raus. Habe ihn gewarnt", soll er darin gedroht haben, und weiter: "Ich bin von Herrn Pocher mehr als ein Jahr öffentlich und privat aufs Übelste beleidigt worden – als F*tze, H*rensohn, Schwuchtel und Restef*cker. Das Einzige, was ich möchte, ist meine Ruhe."

Fakt ist, dass Olli in der Öffentlichkeit immer wieder gegen Christian stichelt. Anfang des Jahres teilte er beispielsweise bei Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto des 35-Jährigen und schrieb ironisch dazu: "Die berufliche Zukunft sieht für Christian düster aus. Wer sollte nächstes Jahr die Promi-Darts-WM moderieren?" Im September holte Olli dann erneut gegen Christian aus, nachdem Amira in einem Interview ein liebevolles Loblied auf ihren Partner gesungen hatte. Unter anderem schwärmte sie, ihr Liebster bringe ihr jeden Morgen Kaffee ans Bett und dass sie eigentlich permanent Schmetterlinge im Bauch habe. Olli daraufhin gegenüber RTL, dass er sich zwar für sie freue, schob aber hinterher, dass jeder unterschiedlich auf das reagiere, was "er ins Bett bekommt".

Getty Images, ActionPress Collage: Oliver Pocher, Christian Düren

ActionPress Amira Aly und Oliver Pocher

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin