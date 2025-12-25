Oliver Pocher teilt Weihnachtsgrüße mit XXL-Patchwork-Family

Weihnachtstrubel im Hause Oliver Pocher (47): Der Comedian verbrachte den Heiligen Abend im großen Patchwork-Stil mit insgesamt zehn Kindern und seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) sowie deren Partner. Auf Instagram teilte er ein humorvolles Foto, auf dem er sich als Weihnachtsmann verkleidet zeigt. Unter dem Bild schrieb er einen augenzwinkernden Kommentar: "Patchwork-Weihnachten und Bescherung mit zehn Kindern! Nächstes Jahr kommen dann noch Anna-Maria und Bushido mit Sarah Connor und Mutter sowie Marc Terenzi, Pietro mit Sarah und Laura, die Wollnys, Boris Becker und Lilly! Til Schweiger filmt und die Kelly Family singt. Elon Musk organisiert die Shuttles." Seine Follower reagierten begeistert auf die unterhaltsame Szene.

Ein prominenter Gast unter den Kommentatoren war Sänger Pietro, der die ungewöhnliche Weihnachtskonstellation mit einem "Das ist crazy" kommentierte. Oliver antwortete darauf voller Humor: "Nächstes Jahr bist Du mit allen dabei." Die Fans des Entertainers bewunderten nicht nur seinen Witz, sondern auch seine Großzügigkeit und die entspannte Art, mit der er offensichtlich das Patchwork-Chaos meistert. Ein User schrieb: "Du hast wieder gezeigt, wie groß dein Herz ist – Merry Christmas." Statt stressiger Festtage schien bei Oliver der Spaß und das Miteinander im Vordergrund zu stehen.

Schon im Vorfeld hatte Oliver im Gespräch mit Bild betont, dass bei ihm zu Weihnachten jeder willkommen sei – mit einer kleinen Ausnahme. "Alle können sie vorbeikommen, bis auf Christian", witzelte der Comedian und spielte damit auf den Partner von seiner Ex Amira Aly (33) an. Auch an Amira selbst hatte er eine Einladung ausgesprochen, die Moderatorin entschied sich jedoch dafür, die Feiertage in kleiner Runde zu verbringen. "Amira habe ich ebenfalls eine Einladung ausgesprochen. Sie hat aber abgelehnt", berichtete der Entertainer.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Familie, Dezember 2025

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

