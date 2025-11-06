Finn Wolfhard deutet besonderes "Stranger Things"-Finale an

Finn Wolfhard (22) hat in einem Interview einen kleinen Ausblick auf das emotionale Finale seiner Rolle als Mike Wheeler in der Erfolgsserie Stranger Things gegeben. Der Schauspieler äußerte sich jetzt gegenüber Screen Rant zu den letzten Szenen seines Charakters und verriet, dass er mit dem Abschluss der Geschichte sehr zufrieden ist. "Es fühlt sich an, wie das Ende eines Kapitels. Ich bin glücklich mit dem, was wir erreicht haben", erklärte er. Die finalen Episoden der Serie, die seit ihrem Start im Jahr 2016 ein globales Phänomen darstellt, werden von Fans bereits sehnsüchtig erwartet.

"Stranger Things" hat mit seinen bislang vier Staffeln eine riesige Fangemeinde aufgebaut, und Finns Figur Mike ist dabei ein zentraler Bestandteil der Geschichte. Die Zuschauer haben den jungen Charakter durch zahlreiche Abenteuer begleitet, wobei insbesondere die komplexe Beziehung zu Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown (21), im Fokus stand. Obwohl noch keine Details darüber bekannt sind, welche Wendungen die finale Staffel nehmen wird, sorgen die vielsagenden Worte des 22-Jährigen und die allgemeine Erwartungshaltung der Fans schon vor ihrer Veröffentlichung für Aufregung.

Bereits vor vier Monaten hatte ein neuer Trailer für mächtig Aufsehen gesorgt und die Vorfreude der Anhänger weiter angeheizt. Schon damals kündigte Netflix an, dass "Volume I" am 26. November starten und die letzten drei Episoden rund um Weihnachten erscheinen sollten. Der große Abschluss der Serie ist für Silvester vorgesehen – ein Termin, der den Jahreswechsel für viele Fans unvergesslich machen dürfte. Der Teaser zeigte spannende Verfolgungsjagden, düstere Kämpfe und die Rückkehr des beängstigenden "Upside Down".

Anzeige Anzeige

Getty Images Finn Wolfhard, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Netflix Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Charlie Heaton und Eduardo Franco in "Stranger Thin