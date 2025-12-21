Jamie Campbell Bower glänzt in "Stranger Things" am Broadway

Unerwarteter Gänsehaut-Moment am Broadway: Jamie Campbell Bower (37) stürmte am Freitagabend in New York City beim Finale von "Stranger Things: The First Shadow" plötzlich die Bühne – und gab damit sein Broadway-Debüt. Im Marquis Theatre übernahm der "Vecna"-Star laut People in der letzten Szene die Rolle des erwachsenen Henry Creel, mitten in der Begegnung mit einer jungen Eleven im Labor von Dr. Brenner. Normalerweise spielt Louis McCartney den Henry durchgängig, doch diesmal trat Jamie selbst vor das Publikum – Standing Ovations inklusive. Der Überraschungsauftritt fand am 19. Dezember statt und verband die Show noch enger mit der Netflix-Welt von Hawkins.

Wie Entertainment Weekly berichtet, soll Staffel fünf der Serie zahlreiche Elemente aus dem Bühnenstück aufgreifen. Die ersten Folgen (Volume 1) zeigen bereits, wie Max in Vecnas Erinnerungen aus dem Hawkins des Jahres 1959 wühlt – genau dort setzt das Prequel an. In New York führt Alex Breaux den Brenner auf der Bühne, der auch in der Serie in Staffel fünf als Lieutenant Robert Akers auftaucht. Nach Angaben des Magazins hätten die Duffer-Brüder sogar Material der Theatermacher blocken müssen, um Spoiler zu vermeiden. "Viele der Themen, die in der Broadway-Show behandelt werden, werden auch in der letzten Staffel behandelt", sagte Matt Duffer gegenüber Entertainment Weekly. Bei der Premiere am Freitag feierten Fans den Cameo fast anderthalb Minuten lang, bevor die Szene weiterlief; am Ende gab es noch einmal eine Standing Ovation.

Gegenüber dem Magazin People erzählte Jamie, wie es dazu kam: Die Idee sei ihm bei der Staffel-5-Premiere in Los Angeles zugetragen worden. Seine spontane Antwort: "Klar, warum nicht? Das klingt lustig!" Nach der Show bedankte sich Louis McCartney auf der Bühne und nannte Henry "das Dynamit von 'The First Shadow'". Jamie, der den Part in Staffel vier prägte, schwärmte im Gespräch von Louis’ Spiel und davon, wie das Stück seine eigenen Überlegungen zu Henrys Ursprung bestätige. Die Begegnungen hinter den Kulissen – vom kurzen Austausch mit Produzentin Sonia Friedman bis zur Einladung von Regisseur Stephen Daldry (64) – zeigen, wie eng Jamies Serienfigur und die Broadway-Inszenierung inzwischen verwoben sind.

Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

Imago Jamie Campbell Bower bei der UK-Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in London