Der "Stranger Things"-Cast schaut das große Finale gemeinsam

Noah Schnapp (21) hat in einem Gespräch bei Good Morning America verraten, dass der Cast der Serie Stranger Things das Finale der fünften Staffel gemeinsam ansehen möchte. Der Schauspieler, der seit seinem elften Lebensjahr Teil der Netflix-Erfolgsserie ist, erzählte, dass die Darsteller die letzte Episode erst sehen werden, wenn sie auch für Fans verfügbar ist. Das Serienfinale wird am 31. Dezember um 20 Uhr Eastern Time auf Netflix und in ausgewählten Kinos veröffentlicht. "Ich bin nervös, es zu schauen", gestand Noah und fügte hinzu: "Das ist die letzte Folge, die wir jemals zusammen sehen werden." Neben Noah Schnapp werden Finn Wolfhard (22), Millie Bobby Brown (21), Sadie Sink (23), Caleb McLaughlin (24) und Gaten Matarazzo (23) dabei sein.

In seinem Interview sprach Noah auch über die emotionalen Herausforderungen des Abschieds: "Es ist so emotional. Schon das Drehbuch zu lesen, war schwer – ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, es zu sehen." Für die Premiere hat er außerdem vor, die Folge später noch einmal mit seiner Familie in einem Kino zu schauen, obwohl er dabei inkognito bleiben möchte. "Ich werde wohl eine Maske tragen oder so etwas", scherzte der Schauspieler. Der Rest des Casts hatte unterdessen in vorherigen Interviews ebenfalls erste Eindrücke vom Finale geteilt, wie People berichtet.

Die Serie, ein weltweiter Hit seit ihrer ersten Staffel, hat die jungen Schauspieler über die Jahre zu einem eingeschworenen Team geformt. Noah Schnapp beschrieb die Zusammenarbeit mit Cast und Crew als "eine Art Familie", die ihm sehr fehlen wird. "Wir sind miteinander aufgewachsen, und es wird schwer sein, das hinter sich zu lassen." Finn Wolfhard zeigte sich in einem früheren Interview gegenüber dem Magazin People rundum zufrieden mit dem Ende der Serie, auch wenn ihm der Abschied schwerfiel. Fans weltweit erwarten ungeduldig das Finale, das nach der Veröffentlichung von Volume 2 am 25. Dezember den Abschluss einer Ära markieren wird.

Getty Images Die Darsteller von "Stranger Things", November 2025

Getty Images Noah Schnapp im Februar 2020 in London

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown bei der Premiere von "Stranger Things 5" in London