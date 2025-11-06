So hart ist "Stranger Things"-Ende für Millie Bobby Brown

Für Millie Bobby Brown (21) war der Abschied von Stranger Things alles andere als einfach. Die Schauspielerin, die mit nur zehn Jahren die Rolle der Eleven übernahm, sprach jetzt in der britischen Vogue über die emotionalen Herausforderungen beim Finale der Serie. "Es ist wie der Tod eines geliebten Menschen", beschrieb sie ihre Gefühle gegenüber dem Ende der Netflix-Hitserie, deren finale Staffel am 28. November beginnt. Ein besonders sentimentaler Moment war das gemeinsame Lesen des Finalskripts mit ihren Co-Stars, bei dem sie alle in Tränen ausbrachen.

Die Geschichte von "Stranger Things" begann 2016 und entwickelte sich über Jahre zu einem weltweiten Phänomen. So brach Staffel drei innerhalb eines Monats mit 64 Millionen Zuschauern alle bisherigen Netflix-Rekorde. Doch die Wartezeit auf Staffel fünf verlängerte sich durch die Arbeitsniederlegungen der Writers Guild of America. Für Millie und ihre Mitstreiter, darunter Finn Wolfhard (22), Noah Schnapp (21) und Sadie Sink (23), war die Serie nicht nur ein Job, sondern ein Lebensabschnitt, der sie nachhaltig geprägt hat. Inzwischen ist die Schauspielerin 21 Jahre alt und hat sich während der Dreharbeiten in Atlanta ein neues Zuhause geschaffen – ein Ort, den sie liebevoll als "Heimat" bezeichnet.

Privat hat sich Millies Leben ebenfalls drastisch verändert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23), dem Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (63), lebt sie ein eher ruhiges Leben abseits des Rampenlichts. Das Paar hat kürzlich ein Kind adoptiert, dessen Identität jedoch vor der Öffentlichkeit geschützt bleibt. "Es ist unsere Aufgabe, sie zu beschützen", erklärte sie. Die junge Familie verbringt ihre Zeit in Atlanta, umgeben von zahlreichen Tieren und idyllischer Natur. Die Schauspielerin, die selbst aus einer vierköpfigen Geschwisterreihe stammt, plant bereits, ihre Familie in Zukunft weiter zu vergrößern – ein klares Zeichen dafür, dass das Kapitel "Stranger Things" zwar endet, aber ein völlig neuer Lebensabschnitt für die 21-Jährige begonnen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025