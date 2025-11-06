"Too Hot To Handle: Germany"-Lorras Mann bald auf freiem Fuß

Für Lorra Sophie, bekannt aus Too Hot To Handle: Germany, und ihren Ehemann Joshua gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels. Der Ehemann der Reality-TV-Bekanntheit, der seit vier Jahren im Gefängnis in den USA sitzt, soll voraussichtlich in knapp zwei Monaten entlassen werden. In ihrer Instagram-Story meldet sich Lorra ganz euphorisch bei ihren Followern. "Wir haben immer noch kein konkretes Datum, aber wir haben ein 'in etwa'-Datum – und in etwa sind es noch 64 Tage bis zur Freilassung. Mein Herz, ich halte das nicht aus. Wir haben es bald geschafft."

Die Liebesgeschichte der beiden klingt wie aus einer Geschichte. Kennengelernt haben sie sich über eine Website, über die Kontakt zwischen amerikanischen Häftlingen und Personen außerhalb der Mauern hergestellt wird. Sie fingen an, sich zu schreiben und zu telefonieren – und verliebten sich ineinander, ohne sich jemals gesehen zu haben. Nur knapp sechs Monate nach ihrem Kennenlernen gaben die beiden im amerikanischen Staatsgefängnis das Ja-Wort. Seitdem besuchte Lorra ihren Josh schon unzählige Male im Gefängnis – und reiste dazu insgesamt viermal für knapp eineinhalb Monate von Deutschland in die USA. Nach seiner Entlassung wollen die hübsche Blondine und der verurteilte Straftäter sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Lorra möchte dafür ihr Leben in Deutschland hinter sich lassen – und zu ihrem Mann nach Amerika auswandern.

Joshua sitzt bereits seitdem er 18 ist im Gefängnis. Verurteilt wurde er im Jahr 2021, nachdem er mit Fentanyl gestrecktes Percocet an eine 17-Jährige verkauft hatte, die an den Folgen der Droge verstarb. Laut Lorra habe ihr Mann das Mädchen damals noch davor gewarnt, nicht zu viel davon zu nehmen. Trotzdem musste er nun für seine Taten gerade stehen. "Er sitzt wegen einer Straftat, die es so in Deutschland per Gesetz nicht gibt – Mord durch kontrollierte Substanzen", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit auf dem gemeinsamen Instagram-Account des Couples, auf dem sie ihre aufregende Reise für ihre Fans dokumentiert.

Instagram / lorraundjosh Josh und Lorra bei einem Gefängnisbesuch

Instagram / lorasophiee Influencerin Lorra Sophie mit ihrem Ehemann Joshua Stewart

Instagram / lorraundjosh Joshua und seine Ehefrau Influencerin Lorra Sophie

Wie findet ihr die Lovestory von Lorra und Josh – vom Briefe schreiben bis zur Gefängnis-Hochzeit? Total filmreif – echte Gefühle kennen keine Mauern. Spannend, aber angesichts der Umstände für mich schwer nachzuvollziehen. Ergebnis anzeigen