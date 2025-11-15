Nach Gefängnis: Diese Ehe-Regeln haben Lorra Sophie und Josh

Lorra Sophie, bekannt aus der Reality-Show Too Hot To Handle: Germany, hat ihrem Ehemann Joshua, der derzeit noch in einem US-amerikanischen Gefängnis sitzt, 2024 das Jawort gegeben. Bald wird Joshua entlassen, und das frischgebackene Ehepaar plant, sich in den USA ein gemeinsames Leben aufzubauen. Genau dafür haben die beiden aber strikte Regeln festgelegt, die Lorra nun mit ihrer Community auf Instagram teilt. Vor allem eine wirkt dabei ziemlich kurios: Lorra und Josh wollen in Zukunft keine separaten, sondern ein gemeinsames Smartphone nutzen. "Wir wollen einfach nicht, dass man so Momente hat, in denen man zusammen ist und beide sind an ihren Handys. Wir finden das schrecklich", erklärt die hübsche Blondine. Zwar wolle das Paar zwei Geräte besitzen, ein Handy sei dabei aber lediglich für ihren Content, eines ausschließlich zur gemeinsamen privaten Nutzung.

Die ungewöhnlichen "Regeln" sollen offenbar zu einem harmonischen und vor allem transparenten Zusammenleben beitragen. Sie machen aber auch deutlich, dass Lorra und Joshua in Zukunft wirklich alles miteinander teilen wollen. Neben dem Handy gilt das auch für Social Media – auch da werden die beiden nach Joshuas Entlassung lediglich einen gemeinsamen Account führen. Devise Nummer drei: Auch ihr Business wollen sie zusammenführen. "Aus unserer Sicht hat man nicht viel von der Beziehung, wenn beide immer acht Stunden arbeiten sind und abends nach Hause kommen", betont Lorra. Zudem dürfe Joshua keine weiblichen Freundinnen und sie im Gegenzug auch keine männlichen Freunde haben. Ein Tabu solle zudem sein, mit anderen über Probleme in der Beziehung zu sprechen. "Wir sind alles füreinander. Wir sind Ehepartner, wir sind beste Freunde und wir sind Business-Partner", beschreibt die Reality-TV-Darstellerin ihre Vorstellung.

Lorra, die sich in der Reality-Show einen Namen gemacht hat, zeigt sich öffentlich stets optimistisch, was die Zukunft mit Joshua betrifft. Das Paar musste während seiner Beziehung bereits viele Hürden meistern, da Joshua die gesamte Zeit hinter Gittern verbracht hat. Kennengelernt haben sich die beiden über eine Plattform, über die Außenstehende Kontakt zu Häftlingen aufnehmen können. Aus täglicher Kommunikation und ersten Besuchen wurde schnell eine Liebesgeschichte, die mit Joshuas Entlassung nun bald endlich ein Happy End finden soll. "Mein Herz, ich halte das nicht aus. Wir haben es bald geschafft", schwärmte Lorra vergangene Woche in ihrer Instagram-Story, als sie freudig berichtete, dass ihr Mann in etwa zwei Monaten wieder auf freien Fuß sein soll.

Instagram / lorraundjosh Joshua und Lorra Sophie, Ehepaar

Instagram / lorraundjosh Lorra Sophie im Juni 2025

Instagram / lorraundjosh Joshua und Lorra im Oktober 2025

