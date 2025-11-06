Trauriger Anlass: Lena Meyer-Landrut meldet sich im Netz

Auf Lena Meyer-Landruts (34) Instagram herrscht seit Monaten absolute Funkstille. Ihr letzter Post ist aus dem Juli 2024. Doch am Mittwoch meldete sich die Sängerin plötzlich in einer Kommentarspalte zu Wort. Und zwar unter dem Post des Comedians Tutty Tran, in dem er darüber berichtet, auf offener Straße beleidigt und angegriffen worden zu sein. In der Kommentarspalte schickte Lena Tutty ein Herz und ein traurig schauendes Emoji. Ein kleines, aber doch wirksames Anzeichen ihrer Anteilnahme. Das kam auch bei den Fans an: Ihr Kommentar sammelte mittlerweile über 600 Likes und manche reagierten sogar darauf. "Lena, du lebst", schrieb nicht nur ein User überrascht.

Tuttys Vorfall löste aber nicht nur in Lena das Bedürfnis aus, sich zu äußern. Der Entertainer wandte sich mit einem Foto an seine Fans, das ihn mit einem Pflaster an der Schläfe und einem blutunterlaufenen Auge zeigt. "Am Wochenende wurde ich beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe", erzählte er unter dem Foto. Tutty wurde zwar in Berlin geboren, ist aber der Sohn vietnamesischer Eltern, was er auch in seinem Bühnenprogramm mit einem Augenzwinkern erzählt. Bei dem Übergriff handelte es sich somit offenbar um ein rassistisches Motiv. Genau dagegen möchte der 37-Jährige ein klares Zeichen setzen: "Das ist purer Rassismus. [...] Ich teile das nicht, um Mitleid zu bekommen oder mich hervorzuheben. Ich teile es, weil Wegsehen nichts ändert – und weil ich glaube, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass."

Für Lena offenbar Grund genug, ihre Social-Media-Abstinenz zu unterbrechen. Sie zog sich vor über einem Jahr aus der Öffentlichkeit zurück. Warum genau sie sich zu diesem Schritt entschied, wurde nie erklärt. Allerdings hatte sie schon in den Monaten davor immer wieder Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Unter anderem soll sie wegen starker, schmerzhafter Krämpfe in die Notaufnahme gekommen sein. Im August gab die 34-Jährige dann nach über einem Jahr ein Lebenszeichen von sich, wenn auch nur ein kleines: Ihr Partner Mark Forster (42) kündigte im Netz seine neue Single an, was Lena mit einem Like kommentierte.

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / tutty_tran Comedian Tutty Tran, November 2025

