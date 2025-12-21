Nur zu zweit? Miley Cyrus plant intime Hochzeit mit Maxx

Miley Cyrus (33) scheint keine Lust auf eine große Märchenhochzeit zu haben – und ihr Verlobter Maxx Morando (27) offenbar auch nicht. Die Sängerin und der Musiker, die sich 2021 bei einem Blind Date kennenlernten und seitdem ein Paar sind, sollen laut dem Magazin Us Weekly über eine intime, sehr private Trauung nachdenken. Ein Insider verriet, Miley und Maxx könnten sich sogar vorstellen, nur zu zweit durchzubrennen, ohne Gäste, ohne große Show. Das Paar, das seine Beziehung seit Beginn bewusst zurückhaltend lebt, sei verlobt, aber keineswegs im Planungsstress. Statt einer pompösen Feier wünschen sich die beiden angeblich etwas, das sich "sehr besonders" und nur für sie richtig anfühlt – fern von Blitzlichtgewitter und rotem Teppich.

Die 33-Jährige habe nach Informationen von Us Weekly deutlich gemacht, dass sie "nicht super in die Idee verliebt" sei, noch einmal eine klassische Hochzeit zu feiern. Ihre erste Eheschließung mit Ex-Mann Liam Hemsworth (35) sei zwar auch eher bodenständig gewesen, doch diesmal gehe es ihr noch weniger um das Drumherum. Viel wichtiger sei für die Musikerin der gemeinsame Moment mit Maxx und das Gefühl von Verbundenheit. Laut dem Bericht sprechen die beiden deshalb immer wieder über eine mögliche Elopement-Hochzeit, fernab von Stress und Erwartungen, während sie gleichzeitig ihr Verlobtsein in Ruhe genießen.

Schon vergangene Woche sorgte Miley bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" in Los Angeles für Aufsehen mit ihrem auffälligen Verlobungsring. Das trendige Schmuckstück, ein kissenförmig geschliffener Stein, eingefasst in ein dickes Gelbgold-Band und entworfen von Jacquie Aiche, war ein echter Hingucker. In der "Jimmy Kimmel Show" scherzte die Sängerin: "Das war ein Black Friday Schnäppchen, Baby." Später stellte sie in einer anderen Show klar, wie zufrieden sie mit Maxx' Wahl sei. "Er hat wirklich gute Arbeit geleistet", betonte sie stolz.

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2012

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025