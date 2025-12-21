Olivia Rodrigo und Louis Partridge haben sich wohl getrennt

Olivia Rodrigo (22) und Louis Partridge sollen sich getrennt haben – nach rund zwei Jahren Beziehung ist laut Mirror Schluss. Die Sängerin und der britische Schauspieler lernten sich 2023 kennen, jetzt soll wenige Wochen vor Weihnachten das Aus gekommen sein. Öffentlich zeigte sich die 22-Jährige zuletzt ohne Louis bei Lily Allens (40) Weihnachtsfeier in London. Zuvor waren die beiden im Juli gemeinsam in Wimbledon gesehen worden. Freunde des Paares sollen von der Entscheidung überrascht gewesen sein, wie es heißt.

Die Sun berichtet unter Berufung auf ihr Umfeld: "Die letzten Wochen waren nicht einfach für die beiden, und sie haben entschieden, dass es im Moment besser ist, getrennte Wege zu gehen." Dem Blatt zufolge wurde Olivia auf der Party von Lily emotional, Freunde hätten sie getröstet. "Ihre Freunde haben sie unterstützt, aber es war einfach ziemlich hart. Im Moment ist es wirklich traurig", zitiert die Zeitung die Quelle. Offizielle Statements der beiden liegen bislang nicht vor.

Olivia ist seit ihrem Durchbruch mit "drivers license" regelmäßig in den Schlagzeilen – privat pflegt die US-Sängerin enge Freundschaften in der Musikszene, mit denen sie in London wie in Los Angeles unterwegs ist. Louis wurde durch Rollen in "Pan", "Paddington 2" und vor allem Enola Holmes bekannt und pendelt oft zwischen Drehs und Events in Großbritannien. Das Paar hielt seine Beziehung meist aus der Öffentlichkeit raus, gemeinsame Auftritte – etwa bei Sportevents oder Konzerten – blieben seltene Momente, in denen sie sich abseits von roten Teppichen nah zeigten.

Getty Images Olivia Rodrigo und Louis Partridge bei einem Wimbledon-Spiel

Alessandro Bremec / ipa-agency.n Louis Partridge und Olivia Rodrigo

Getty Images Olivia Rodrigo im Dezember 2023