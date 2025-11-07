Angriff in London: Neffe von Damson Idris schwer verletzt

Ein brutaler Messerangriff erschüttert England – und trifft die Familie von Hollywood-Youngstar Damson Idris (34). Am 1. November 2025 wurden in einem Zug nahe der Stadt Huntingdon in der Region Cambridgeshire elf Reisende teils schwer verletzt. Unter den Opfern soll sich laut Daily Mail der erst 17-jährige Neffe des Schauspielers, Isaiah Ishmael Idris, befinden. Als jüngstes Opfer der Angriffsserie erlitt der Oberstufenschüler, der in den frühen Morgenstunden in einem Zug der Docklands Light Railway unterwegs war, Gesichtsverletzungen.

Die British Transport Police bestätigte einen ersten Einsatz bereits in der Nacht. In einer von der Daily Mail zitierten Mitteilung heißt es: "Die Beamten erhielten um 00:46 Uhr am 1. November einen Bericht über einen Vorfall in einem DLR-Zug in Pontoon Dock, bei dem ein Opfer nach einem Messerangriff Gesichtsverletzungen erlitten hatte. Der Verdächtige hatte den Ort des Geschehens verlassen", so die Behörde. Isaiah soll nach dem Angriff aus dem Zug gestolpert sein und selbst den Notruf gewählt haben. Später am Tag wurden Passagiere im LNER-Zug von Doncaster nach London attackiert. Der Onkel des Schauspielers, Habeeb Idris, sagte gegenüber dem Magazin: "Ich weiß, dass Isaiah in den Vorfall im Zug verwickelt war, aber wir behandeln dies privat als Familie." Damson selbst hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.

Der junge Schauspieler Damson, bekannt aus Filmen wie dem Actiondrama "F1" an der Seite von Brad Pitt (61), stammt aus Peckham im Süden Londons und ist das jüngste von sechs Kindern. Sein älterer Bruder Murtala ist Isaiahs Vater. Auch König Charles III. (76) reagierte auf die Tat. "Meine Frau und ich sind zutiefst erschüttert und schockiert über den schrecklichen Messerangriff", schrieb der Monarch in einem offiziellen Statement. Zuletzt geriet Damson wegen seiner gescheiterten Beziehung zu dem US-amerikanischen Model Lori Harvey (28) in die Schlagzeilen.

Getty Images Damson Idris, Schauspieler

Imago Damson Idris bei der LACMA Art + Film Gala in Los Angeles, 1. November 2025

Getty Images Brad Pitt und Damson Idris, Schauspieler

