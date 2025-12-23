1998: Ethan Hawke erinnert sich an Kuss mit Gwyneth Paltrow

Ethan Hawke (55) blickte auf einen für ihn unvergesslichen Moment seiner Karriere zurück: den Brunnenkuss mit Gwyneth Paltrow (53) im Film "Große Erwartungen" aus dem Jahr 1998. Gemeinsam mit der Schauspielerin plauderte er in einem Gespräch mit Vanity Fair über die Dreharbeiten zu Alfonso Cuaróns (64) Verfilmung des Charles-Dickens-Klassikers, die sie in ikonischen Szenen wie einem Kuss im Regen oder einer Tanzszene im edlen Restaurant verewigte. "Diese Brunnenkuss-Szene ist so ikonisch – wie konnten wir keinen MTV Movie Award gewinnen?", scherzte Gwyneth. Beide waren zu dieser Zeit auf einem Karrierehoch und bereits enge Freunde, die sich im New Yorker Künstlerkreis der 90er-Jahre begegnet waren.

Im Verlauf des Gesprächs fiel auch der Name von Timothée Chalamet (29), den Gwyneth in einem kürzlich erschienenen Film küsste. In "Marty Supreme" spielt sie eine Schauspielerin im Ruhestand, die Chalamet als ehrgeizigen Tischtennisspieler kennenlernt. Ethan wollte wissen, ob der Drehort für ihre Szene im Central Park derselbe war wie der ihrer gemeinsamen Kuss-Szene in "Große Erwartungen". Lachend versicherte die Schauspielerin: "Nein! Ich würde unseren Ort niemals entweihen." Das Duo erinnerte sich zudem an den Regisseur Alfonso Cuarón, den Ethan liebevoll als "wunderbaren Verrückten" bezeichnete, der damals sogar eine leidenschaftliche Liebesszene vorschlug, die Gwyneth jedoch ablehnte.

Trotz ihrer Wege, die sie beruflich und privat in unterschiedlichen Richtungen lenkten, blieben Ethan und Gwyneth über all die Jahre hinweg Freunde. Damals wie heute bewundern sie den Anspruch, den der jeweils andere an seine Karriere legt. "Ethan hat eine künstlerische Integrität, die ich immer geschätzt habe", betonte Gwyneth. Für Ethan sei ihre gemeinsame Zeit in den 90er-Jahren eine prägende Ära – nicht nur für ihre Karrieren, sondern auch für die Filmszene an sich. Die nostalgische Reise in die Vergangenheit hielt aber auch humorvolle Anekdoten bereit, etwa über das frühe Kennenlernen der beiden bei einer Partie "Wahrheit oder Pflicht" und Ethans frühe Begeisterung für Taco Bell, die er bis heute heimlich beibehalten habe.

Imago Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow in einer Szene aus "Große Erwartungen"

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter in Beverly Hills

Ethan Hawke beim Sundance Film Festival, 2020