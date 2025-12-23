Vor Dreamdates: Diese BiP-Kandidaten verlassen das Paradies

Für die Singles bei Bachelor in Paradise steht eine wichtige Entscheidung an. In der vierten Nacht der Rosen müssen sich die Männer für die Damen entscheiden, mit denen sie auf die Dreamdates gehen wollen. Devin Dayan bittet Mimi Gwozdz (31) nach vorne – und überrascht mit einem klaren Schritt zurück. Der einstige Bachelorette-Kandidat möchte ihr keine Rose geben, will sie aber trotz ihrer Unstimmigkeiten im realen Leben weiter kennenlernen. Die Blondine stimmt zu, und beide verlassen das Paradies. Ebenso packt Erik Hebbe seine Koffer. "Leider konnte ich nicht, wie erhofft, eine Liebesgeschichte schreiben. Und deswegen würde es sich falsch anfühlen, diese Rose heute jemandem zu übergeben", teilt der Berliner der Gruppe mit.

Ferry, der erst in der vergangenen Folge ins Paradies eingezogen ist, versucht sein Glück bei Judith Diaz Caballero, kassiert jedoch eine charmante, aber deutliche Absage. "Du bist ein richtig interessanter Mann, einzigartig. Aber Schatz, ich kann nicht. Aber vielen, vielen Dank für die Rose", beschwichtigt sie den Österreicher. Und auch bei Jan Hoffmann und Larissa Schulte endet der Flirt vorzeitig – sie sehen keine Basis für den nächsten Schritt. Max Adrio (36) bietet der neu eingezogenen Nadia Gueli die Rose an, doch auch sie lehnt wegen fehlender Zeit ab.

Nadia und Max einigen sich jedoch darauf, sich abseits der Show zu treffen und ihre anfängliche Verbindung weiterzuverfolgen. Neben den deftigen Absagen dürfen sich jedoch vier Männer auf die weitere Reise mit ihren Ladys freuen. Jan Kelle entscheidet sich für Michelle Bendig, Lissy Korac nimmt David Jacksons Rose an, Lukas Baltruschat (31) wählt Jessica Bahn und Bennett Bacher möchte Viktoria Stryczek weiter kennenlernen. Vicky fasst zusammen: "Das eine Kapitel wird geschlossen und das wichtige Kapitel wird geöffnet. Jetzt wird es ernst!"

RTL Die "Bachelor in Paradise"-Männer 2025

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2025

RTL Jessica Bahn und Lukas Baltruschat bei "Bachelor in Paradise" 2025

