So stehen Ashlee Simpson und Ryan Cabrera heute zueinander

Ryan Cabrera (43) hat verraten, wie entspannt sein Verhältnis zu Ex-Freundin Ashlee Simpson (41) heute ist – und macht damit klar: Aus früherer Liebe ist echte Freundschaft geworden. Der Sänger, der 2004 mit der "Pieces of Me"-Künstlerin zusammen war und damals in "The Ashlee Simpson Show" auftauchte, sagte dem Magazin People: "Wir sind definitiv freundschaftlich verbunden." Besonders bemerkenswert: "Meine Frau liebt sie", erklärte Ryan über Alexa Bliss (34). Statt Distanz gab es 2022 sogar ein Wiedersehen im großen Stil: Ashlee und ihr Ehemann Evan Ross (37) feierten bei Ryans Hochzeit mit. Wo? In Kalifornien – und mit jeder Menge guter Laune, wie der Musiker betont. Wer war sonst noch dabei? Sogar Ashlees Mutter Tina habe er weiterhin im Blick – und schaut bei ihr im Showroom vorbei.

Der "On the Way Down"-Hitmaker erzählte außerdem, dass zwischen ihm und Evan ebenfalls seit "langer Zeit" eine Freundschaft besteht. Ryan berichtete, er halte auch mit Ashlees Familie Kontakt. Er verrät: "Ich schaue immer noch bei ihrer Mutter im Showroom vorbei und sie haben Geschenke für Hendrix, unsere Tochter." Für Ryan steht fest: "Wir haben so eine großartige Geschichte und niemand sagt etwas Schlechtes über den anderen, weil wir alle einfach glücklich sind, dass alle glücklich sind." Heute habe jeder seine Familie, alle seien erwachsen und es sei schön, einander beim Gedeihen zuzusehen. Das Wiedersehen bei seiner Hochzeit beschreibt er als Sinnbild dieser neuen Normalität: "Es ist eine sehr lustige, glückliche, gesunde Umgebung", sagte der Singer-Songwriter und fügte hinzu, wie aufregend es sei, jemandem aus der Vergangenheit zuzujubeln und beim Erfolg zuzusehen.

Ashlee und Ryan hatten ihre Beziehung 2004 im Reality-TV öffentlich gemacht, Ashlee spielte sogar im Musikvideo zu seinem Debüthit "On the Way Down" mit. Nach der Trennung betonte die Sängerin mehrfach, Ryan sei "ein großartiger Kerl". Privat ist inzwischen viel passiert: Ashlee ist seit 2014 mit Evan verheiratet, mit dem sie Tochter Jagger und Sohn Ziggy hat; mit Ex-Mann Pete Wentz (46) teilt sie Sohn Bronx. Ryan heiratete 2022 Alexa Bliss, das Paar hat Tochter Hendrix Rouge. Abseits der großen Bühnen sind es heute die kleinen Gesten, die zählen: kurze Besuche im Showroom von Tina, ein freundliches Nicken bei Familienfeiern, gemeinsame Freunde, die Brücken bleiben – und der ehrliche Wunsch, dass es dem anderen gut geht.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ashlee Simpson und Ryan Cabrera

Getty Images Ashlee Simpson und Evan Ross mit Kindern Ziggy Blu, Jagger Snow und Bronx Mowgli (v.l.n.r.), 2024

Getty Images Alexa Bliss und Ryan Cabrera im Februar 2023