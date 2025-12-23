"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marlon will die Scheidung

Es ist das bittere Ende eines emotionalen TV-Experiments: Bei Hochzeit auf den ersten Blick entscheidet sich Michelle im großen Finale für die gemeinsame Zukunft mit ihrem Ehemann Marlon – doch er zieht überraschend den Schlussstrich und wählt die Scheidung. Vor laufenden Kameras in der Abschlusssendung schildert Michelle, wie sie beim Ansehen des Films über ihre gemeinsame Reise plötzlich wieder dieses "leichte Kribbeln" spürt und starke, positive Gefühle in sich entdeckt. Zuvor arbeiten sich Michelle und Marlon vor den Experten noch einmal durch die heiklen Momente ihrer Beziehung – inklusive ihres Regelbruchs. Beide entschuldigen sich bei den Matching-Profis dafür, dass sie sich bereits vor dem offiziellen Jawort heimlich getroffen und damit gegen eine der wichtigsten Grundregeln des Formats verstoßen haben. Marlon begründet diese Entscheidung damit, dass er seine Frau von Anfang an unterstützen und "als Team" auftreten wollte, auch wenn das Treffen "unnötig" gewesen sei.

Im Gespräch mit Sandra Köhldorfer (44), Beate Quinn und Markus Ernst macht er aber auch deutlich, was ihm im Alltag gefehlt hat: Er habe mehr Einsatz von Michelle erwartet und vermutet, dass ihre Gefühle für ihn "wenig bis gar nicht" vorhanden sein könnten. Michelle betont dagegen, wie schwer es ihr falle, über Emotionen zu sprechen: "Ich möchte dich kennenlernen – auch wenn du manchmal vielleicht nicht das Gefühl hast, dass ich das möchte. Auch wenn ich mal Zeit für mich brauche, hat das nichts damit zu tun, dass ich nichts für dich empfinde." Am Ende überrascht sie mit ihrem klaren Ja zur Ehe, während Marlon die Reißleine zieht. Michelle kämpft daraufhin mit den Tränen und sagt, sie hätte sich gerne mehr Zeit genommen, sich weiter kennenzulernen. Marlon erklärt im anschließenden Einzelinterview immerhin, dass er ihre Nummer behalten will.

Schon zuvor stand der Regelbruch von Michelle und Marlon im Mittelpunkt der Aufregung. Damals kam ans Licht, dass die beiden dem Konzept der Sendung zuvorgekommen waren und sich lange vor ihrem großen Tag heimlich getroffen hatten. Michelle hatte ihren zukünftigen Ehemann sogar über soziale Netzwerke kontaktiert, weil sie wissen wollte, "worauf ich mich einlasse." Die Produktion und der Sender zeigten sich schockiert, wie sehr das Verhalten der beiden die Prinzipien von Hochzeit auf den ersten Blick auf die Probe stellte. Beate fand damals deutliche Worte: "Das ist ein klarer Regelverstoß! Die beiden haben sich diesen Augenblick genommen und auch nicht wirklich 'Hochzeit auf den ersten Blick' gelebt." Als der Vorfall aufflog, wurde von Experten sogar geprüft, ob Vertragsänderungen für kommende Staffeln nötig seien.

