So endet "Hochzeit auf den ersten Blick" für Marc und Marco

Marc und Marco ziehen im Finale von Hochzeit auf den ersten Blick einen emotionalen Schlussstrich unter ihr TV-Experiment. Vor den Matching-Experten Markus Ernst, Beate Quinn und Sandra Köhldorfer (44) sprechen die beiden offen darüber, wie sehr ihnen die vergangenen Wochen zugesetzt haben. Während die Zuschauer sehen, wie sich das einst so vertraute Männerpaar sichtlich angespannt gegenübersitzt, bringt Marc im Einzelinterview seine Nervosität auf den Punkt: Er könne überhaupt nicht einschätzen, wie es Marco geht und was dieser entschieden habe. "Mir geht’s gerade nicht so gut", gesteht er – und macht damit deutlich, dass an diesem Tag viel auf dem Spiel steht. Im Verlauf des Gesprächs wird klar, wie aufwühlend die vergangenen Tage waren. Marc beschreibt eine "Achterbahn der Gefühle" und betont, er habe seine Wahl "kurz vor knapp" getroffen. "Ich habe hier viel Herz reingesteckt, aber meine Kraft ist am Ende – deswegen habe ich mich für die Scheidung entschieden", erklärt er unter Tränen.

Auch Marco wirkt hin- und hergerissen. Er spricht von gemischten Gefühlen, davon, wie gut ihm die Zeit, getrennt voneinander, tat, um in sich hineinzuhören, und dass er "aus dem Herzen heraus" entschieden habe. Schließlich stimmen beide überein: Die Ehe endet. Sie umarmen sich, Marco sagt: "Ich schätze dich als Mensch." Er spricht von einer Trennung mit "einem lächelnden und weinenden Auge". Marc bringt es auf den Punkt: "Wir hätten uns zu sehr verstellen müssen, um dem anderen zu gefallen." Marco ergänzt, es habe "einfach zwischenmenschliche Gefühle" gefehlt – ohne dass jemand Schuld trage. Was bleibt, ist der Wunsch nach Respekt und Freundschaft.

Was viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu Beginn bewegte: Marco und Marc waren das erste Männerpaar, das jemals bei "Hochzeit auf den ersten Blick" in Deutschland den Bund fürs Leben einging. Ihr Start sorgte für einen echten Meilenstein in Sachen Sichtbarkeit und Akzeptanz – und auch das Paar selbst spürte den besonderen Moment. Marco erklärte damals im Gespräch: "Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als den richtigen Lebenspartner zu finden." Marc betonte, dass er schon lange auf der Suche nach der großen Liebe sei. Dabei hatten die Flitterwochen einen schwierigen Anfang. Ein offenes Badezimmer ohne Tür wurde für Marc zum absoluten Reizthema. "Das ist ein absolutes No-go für mich", sagte der 40-Jährige damals sichtlich verärgert über den fehlenden Sichtschutz.

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

