40. Geburtstag: Bonez MC reflektiert Karriere und Leben

Bonez MC hat Grund zum Feiern: Der Rapper wird 40 Jahre alt. Grund genug, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und seine Karriere zu reflektieren. Nachdem er bei Instagram sein erfolgreiches Jahr mit Reisen, neuen Hits und ausverkauften Konzerten zusammenfasste, kommt Bonez zum Thema Dankbarkeit an seinem Geburtstag. "Ich habe zwei wunderschöne, gesunde Töchter, meine Mama lebt und lacht noch, ich bin 15 Millionen schwer, mit sieben Immobilien und über 20 Autos in der Halle, habe einen eigenen Autoclub mit meinem Bruder Hakan, mein nächstes Album ist schon im Kasten und nächstes Jahr geht es erst richtig los! [...] Ich werde dieses Jahr wieder am 26. Dezember mit einem Song beenden, wie letztes Jahr und wollte euch allen einmal sagen, dass ich euch liebe", schreibt der Musiker.

In den Kommentaren überhäufen die Fans Bonez mit Glückwünschen und Lob. Verdient hat er es sich: Nicht nur, dass er praktisch Musik am laufenden Band produziert hat – vor allem seine Konzerte in kleinem Rahmen bedurften dieses Jahr einiges an Organisation und Aufwand. Der gebürtige Hamburger spielte probehalber eine Show in kleiner Location, aber mit strengem Handyverbot. Das kam so gut an, dass er das Konzept beibehielt und sogar noch einen draufsetzte. Im Spätsommer kündigte Bonez vier Konzerte mit Geschlechtertrennung an: In Hamburg und Düsseldorf gab es jeweils ein Konzert für Männer und eines für Frauen, natürlich auch wieder ohne Handys. Die Shows kamen gut an und gingen auf. "Wieder mal waren alle der Überzeugung, dass Konzerte ohne Handys viel mehr Spaß machen", resümiert der "500 PS"-Interpret.

Finanziell haben sich die vergangenen zwei Jahre für Bonez MC offenbar gelohnt. Mitte Dezember ging der Hip-Hop-Star einen Schritt, den wohl eher wenige in der Branche gehen. In einer Fragerunde im Netz legte er auf Nachfrage eines Fans tatsächlich sein Einkommen offen – und das kann sich sehen lassen. Nach eigenen Angaben kommt Bonez auf etwa 3.000 Euro am Tag. Daraus ergeben sich rund 90.000 Euro im Monat, was unterm Strich ein Jahreseinkommen von 1,1 Millionen Euro ergibt. In seinem Geburtstagsstatement macht er aber auch deutlich, dass er es sich nicht nehmen lässt, großzügig zu sein. Anfang des Jahres veröffentlichte Bonez einen Remix seines Songs "bissu dumm ¿" in Kooperation mit 47 anderen Rappern – die Einnahmen des Remixes gingen in Gänze als Spende "nach Gaza".

