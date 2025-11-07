Samira Yavuz schwärmt von Mykonos-Urlaub mit Ex Serkan

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat nun über eine ganz besondere Erinnerung gesprochen: ihren Urlaub auf Mykonos mit Ex Serkan Yavuz (32). Dabei überraschte sie mit einer unerwarteten Beichte. "Es war der beste Urlaub, den ich jemals hatte", verriet Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode". Besonders geschätzt habe sie, dass sie sich dabei ganz fallenlassen und den gesamten Trip genießen konnte, ohne selbst planen zu müssen.

Samira betonte in dem Gespräch, dass sie es liebe, "nichts zu tun". Auf Mykonos habe Serkan sämtliche Planungen übernommen, während sie einfach entspannen konnte. Sie bezeichnete sich an diesem Punkt selbst als "Passenger Princess" – ein Begriff, der beschreibt, dass sie bei diesem Urlaub komplett das Ruder abgegeben habe. Für Samira sei genau das die Definition von Perfektion gewesen. Der gesamten Erfahrung schenkte sie rückblickend nur positive Worte.

Dieses überraschende Geständnis gibt einen Einblick in das Zusammenspiel zwischen Samira und Serkan während ihrer gemeinsamen Zeit als Paar. Die beiden lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und haben zwei Töchter. Obwohl ihre Beziehung Anfang 2025 unter anderem aufgrund von Serkans Untreue beendet wurde, blickt Samira nostalgisch auf die besonderen Momente zurück, die sie gemeinsam erlebt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, August 2023 auf Mykonos

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Anzeige