"Selling Sunset"-Star Mary Bonnet ist stolz auf Nüchternheit

Mary Bonnet (45) hat in den vergangenen Jahren eine weitreichende Veränderung durchgemacht. Teil ihres neuen Lebensstils ist auch der Verzicht auf Alkohol. Im Gespräch mit Gurus Magazine erklärt die Selling Sunset-Bekanntheit ihre Entscheidung nun. Sie sagt: "Ich hatte kein Problem – es ist nichts Schlimmes passiert. Aber mir wurde klar, dass es mir nicht mehr guttat. Was mir früher geholfen hatte, mich zu entspannen, löste bei mir plötzlich Angstzustände aus. Also habe ich damit aufgehört." Stattdessen setzt sie jetzt auf alkoholfreie Alternativen wie Mocktails und ist damit vollends zufrieden: "Ich bin stolz auf mich. Ich bin ausgeglichen und zentriert wie nie zuvor."

Marys Lebenswandel ist ein langer Prozess, den sie vor den Dreharbeiten zur neunten Staffel von "Selling Sunset" begann. Damals suchte sie sich Hilfe bei einem spirituellen Coach: "Ich musste lernen, besser mit Problemen umzugehen. Ich wollte mich selbst erden können und mich nicht immer aufregen." Im Interview mit dem Magazin verriet die Immobilienmaklerin, dass ihre Schwester den gleichen Coach engagiert hatte und sie nun überlegen, ihre Erfahrungen gemeinsam öffentlich zu teilen.

Ein schicksalsträchtiges Ereignis in Marys Leben passierte etwa zum selben Zeitpunkt wie ihr Coaching. Im Januar 2025 brachen Unbekannte in ihr gemeinsames Zuhause mit Romain Bonnet (32) ein. TMZ berichtete damals, dass Schmuck und Handtaschen im Wert von knapp 130.000 Euro entwendet wurden. Das Paar war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, doch Überwachungskameras dokumentierten den Vorfall.

Getty Images Mary Bonnet bei den Critics Choice Real TV Awards 2024

Netflix / Sara Mally "Selling Sunset"-Cast der 6. Staffel

Getty Images Mary und Romain Bonnet im Juni 2022