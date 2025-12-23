Gemischt: Das sagen Fans zur ersten Dschungel-Teilnehmerin

Jetzt ist es offiziell: Mirja du Mont (49) zieht ins Dschungelcamp 2026 – und ist damit die erste offiziell bestätigte Teilnehmerin der neuen Staffel. Verkündet wurde die Nachricht am Montag über den Instagram-Account der Show, wo ein kurzes Video veröffentlicht wurde: Darin sitzt die Schauspielerin vor dem Spiegel, schminkt sich, als plötzlich das Telefon klingelt. Am anderen Ende meldet sich mit lauter Stimme ein Ranger. Mirja lächelt, nimmt ab und sagt schließlich: "Ja, es ist wahr. Ich ziehe ins Dschungelcamp." Unter einem Post von Promiflash kochen derweil die Fan-Stimmen hoch – von Vorfreude über Kopfschütteln bis Skepsis ist alles dabei. Startdatum der Staffel, die wie gewohnt von Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) moderiert wird, ist der 23. Januar.

Die Reaktionen in den Kommentaren sind gespalten. Eine Nutzerin berichtet von einer Begegnung in Berlin und schwärmt: "Ich habe Mirja in Berlin getroffen, eine so sympathische, herzliche Frau. Ich freue mich auf sie und drücke ihr die Daumen", schreibt sie bei Promiflash. Andere wiederum zweifeln an ihrem Unterhaltungsfaktor: "Bei Die Verräter war sie sehr passiv und langweilig, wird hier wohl nicht anders", heißt es kritisch. Es fallen auch Spitzen wie "Der erste Promi, der uninteressant ist" und "Auch nur prominent dank ihres Exmannes." Einige Stimmen geben sich versöhnlicher: "Besser als Gil O. oder Eva B.", kommentiert ein User. Die Verantwortlichen der Show inszenieren die Enthüllung selbst mit einem Augenzwinkern: "Breaking News! Der Dschungel ruft (an)… und sie antwortet", textet das RTL-Social-Media-Team zum Clip und verspricht "weniger Glam, mehr Gekrabbel."

Mirja du Mont hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Model, sondern auch in TV-Formaten gezeigt und dabei oft eine ruhigere, bedachte Seite gezeigt. Privat pflegt sie ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Exmann, dem "Der Schuh des Manitu"-Star Sky du Mont (78), was sie in Interviews immer wieder betont hat. In Realityshows suchte die Hamburgerin selten den großen Krawall, sondern setzte eher auf Höflichkeit und Zurückhaltung. Genau diese Art sorgt nun für Diskussionen: Für die einen ist sie erfrischend authentisch, für andere zu unauffällig. In der Gerüchteküche rund um die neue Staffel des RTL-Camps fielen zuletzt zahlreiche Namen aus Musik, Schauspiel und Reality-TV – offiziell bestätigt ist bisher aber nur Mirja. Ob die Norddeutsche im australischen Busch über sich hinauswächst, wird sich zeigen.

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

RTL / Pascal Bünning "Dschungelcamp"-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow, 2026

Krafft Angerer / Getty Images Mirja du Mont und Sky du Mont bei einem Event in Hamburg im April 2011