Mary Bonnet und Romain haben einen eisernen Ehevertrag

Mary Bonnet (45) hat aus ihren Fehlern gelernt. Zu Gast im Podcast "Trading Secrets" plauderte die Selling Sunset-Bekanntheit nun aus, dass sie beim Thema Finanzen keine Risiken eingeht. Bevor sie 2019 ihren Ehemann Romain Bonnet (32) heiratete, hatten sich die beiden auf einen "eisernen" Ehevertrag geeinigt. "Im Grunde genommen besagt er, dass jegliches Geld, das ich in das Haus investiert habe, zuerst an mich zurückfließt, wenn wir es verkaufen", erklärte der Realitystar. Auch spätere Änderungen, wie zum Beispiel der Verkauf ihres Hauses, wurden in den Vertrag integriert, sodass im Fall einer Scheidung alles fair verläuft.

In ihrer vorherigen Ehe hatte sich Mary nicht abgesichert und so nach der Trennung alles verloren. Sie musste nach ihrer ersten Ehe Insolvenz anmelden, weil ihr Ex-Mann gemeinsame Konten belastet und Schulden in ihrem Namen gemacht hatte. Zwar glaubt die US-Amerikanerin nicht, dass Romain sie jemals schlecht behandeln würde, doch sicher ist sicher. Die Immobilienmaklerin gab im Podcast zu bedenken: "Trennungen und Scheidungen können brutal sein, und Menschen verwandeln sich in Menschen, die sie vorher nicht waren, wenn sie um Geld kämpfen."

Die zwei Netflix-Stars machen kein Geheimnis daraus, dass Mary mehr Geld verdient als ihr Mann. Beide Beteiligten haben damit absolut kein Problem. Doch Kritik, dass der Franzose ein "Goldgräber" sei, wies die Geschäftsfrau im Podcast zurück. "Er leistet seinen Beitrag und besteht darauf. Er ist ein sehr sturer Mann", ließ sie die Zuhörer wissen. Damit auch hier keine Probleme entstehen können, haben Mary und Romain getrennte Konten. So können die zwei ihr persönliches Budget so planen, wie es ihnen am besten passt.

