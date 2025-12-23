Pete Davidson zeigt Fortschritte seiner Tattoo-Entfernung

Pete Davidson (32) gewährt auf Instagram nun einen intimen Einblick in sein neues Leben als Vater. Auf einem Foto, das seine Freundin Elsie Hewitt kürzlich postete, hält der Comedian seine neugeborene Tochter Scottie eng an seiner Brust. Dieser Haut-an-Haut-Kontakt soll laut US Weekly die Bindung zwischen Eltern und Baby fördern. Dabei fiel den Fans ein weiteres Detail ins Auge: Die einst auffälligen Tattoos auf Petes Oberkörper verblassen zusehends. Der ehemalige Saturday Night Live-Star befindet sich seit 2021 in einer langwierigen Prozedur zur Entfernung von rund 200 Tattoos.

Seine Entscheidung, die bunten Körperbilder loszuwerden, hatte Pete Anfang des Jahres in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) öffentlich gemacht. Er erklärte, dass der Prozess sowohl schmerzhaft als auch zeitaufwendig sei, da jeweils eine Hautschicht behandelt werde, die anschließend über Wochen hinweg heilen müsse, bevor der nächste Laser-Eingriff möglich ist – insgesamt seien bis zu zwölf Sitzungen nötig, zudem müsse er Sonnenlicht meiden. In einem Interview mit US Weekly im Oktober betonte er jedoch, dass ihm die Strapazen die Sache wert seien: "Wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich nur, wie ich schlechte Entscheidungen getroffen habe und noch nicht erwachsen war." Aktuell seien aber nur etwa 30 Prozent seiner Tattoos entfernt.

Neben den körperlichen Veränderungen setzt Pete auch verstärkt auf persönliche Weiterentwicklung. Der Comedian konzentriert sich US Weekly zufolge derzeit intensiv auf seine mentale Gesundheit, was sich positiv auf sein Leben und sein Umfeld auswirke. Seit März ist er mit Model Elsie Hewitt liiert, und am 12. Dezember kam ihre gemeinsame Tochter Scottie zur Welt, benannt nach Petes verstorbenem Vater. Laut Insider-Berichten genießt das Paar die erste Zeit als Eltern in vollen Zügen: "Pete ist überglücklich, nun offiziell Vater zu sein, und hat seit ihrer Geburt ein Lächeln im Gesicht."

Getty Images Pete Davidson, Schauspieler

Instagram / elsie Pete Davidson mit seiner Tochter

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen