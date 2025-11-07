Serkan Yavuz sicher: Sein jüngeres Ich wäre stolz auf ihn

Serkan Yavuz (32) hat sich auf Social Media ganz offen über seine Vergangenheit geäußert. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob sein jüngeres Ich stolz auf ihn wäre. Der Reality-TV-Star begann seine Antwort mit den Worten: "Der kleine Serkan wollte immer, dass es seiner Mama gut geht." Heute könne er mit Stolz sagen, dass es allen gut gehe. Es sei keine leichte Zeit gewesen, doch er habe es aus eigener Kraft geschafft und etwas aufgebaut, auf das nicht nur er, sondern auch seine Familie stolz sein könne.

Im Laufe seiner ehrlichen Schilderung erläuterte Serkan, wie hart der Weg war, den er hinter sich gebracht habe. Er sprach davon, aus einem "Loch" herausgekommen zu sein und dies seinem unerschütterlichen Willen zu verdanken. "Es war ein harter und dreckiger Weg, aber ich habe nie den Glauben verloren", erklärte er weiter. Dabei betonte er, wie dankbar er für die Chancen sei, die er ergreifen konnte, und dass er immer wisse, wo er ursprünglich herkomme.

Auch das vergangene Jahr stellte Serkan auf die Probe. "Ich betrachte das ganze Jahr einfach als das schwierigste meines Lebens", gestand der Realitystar in seinem Podcast "UnREAL". Nach der schmerzhaften Trennung von Samira Yavuz (31), die durch seine Seitensprünge ausgelöst wurde, hatte der Social-Media-Star sowohl im Netz als auch privat mit viel Gegenwind zu kämpfen. Trotzdem fand er inmitten des Chaos wieder Hoffnung: Die positive Resonanz auf seinen Podcast und einige erfreuliche Nachrichten hätten ihm neuen Auftrieb gegeben.

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Joyn Serkan Yavuz: "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025