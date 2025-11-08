Harriet Herbig-Matten hielt Co-Star Damian für "arrogant"

Die Fans der Serie Maxton Hall können aufatmen: Die neuen Folgen sind da! Im Mittelpunkt stehen wieder die emotional geladenen Szenen zwischen Ruby und James, gespielt von Harriet Herbig-Matten (22) und Damian Hardung (27). Die Chemie zwischen den beiden Schauspielern springt nur so von der Leinwand. Doch bei der Premiere der 2. Staffel am 17. Oktober 2025 im Berliner Tempodrom verriet Harriet laut Kino.de, dass der Funke beim ersten Treffen nicht sofort übersprang. Damian, der damals im Anzug zum Casting erschien, hinterließ keinen guten Eindruck. "Ich dachte, ein bisschen arrogant", gestand die Schauspielerin vor Publikum.

Diese frostige erste Begegnung blieb jedoch ohne Einfluss auf die Arbeit der beiden. Ganz im Gegenteil: Harriet erklärte, dass die anfängliche Antipathie perfekt auf die Dynamik ihrer Rollen in "Maxton Hall" abgestimmt war. Schließlich starten Ruby und James in der Serie ebenfalls nicht gerade als Traumpaar. Diese Chemie vor der Kamera macht das Duo heute zu einem Fanliebling. Trotzdem sind Harriet und Damian weiterhin nur gute Freunde, auch wenn viele Fans auf mehr hoffen. Ihr inniges Verhältnis, das sie auch bei öffentlichen Auftritten zeigen, ist rein freundschaftlich, wie die Schauspieler immer wieder betonen.

Schon im Vorfeld der neuen Folgen kochte die Gerüchteküche: Viele Fans waren enttäuscht, dass die zweite Staffel erneut nur sechs Episoden umfasst und nicht komplett zum Start verfügbar war. Stattdessen veröffentlichte Prime Video zum Auftakt nur die ersten drei Folgen und ließ die Zuschauerinnen und Zuschauer danach Woche für Woche auf eine neue Episode warten. Das große Finale lief erst am 28. November 2025. Besonders in den sozialen Netzwerken äußerten viele Fans ihren Unmut über diese Entscheidung. Trotzdem blieb die Vorfreude auf das Wiedersehen mit Ruby und James ungebrochen.

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, "Maxton Hall"-Darsteller

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei