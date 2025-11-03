Neue "Maxton Hall"-Staffel hat weniger Folgen als erhofft

Am 7. November 2025 dürfen sich Fans von "Maxton Hall" endlich auf die Rückkehr der Serie freuen. Nach einer Wartezeit von eineinhalb Jahren erscheint die mit Spannung erwartete zweite Staffel bei Prime Video. Doch nicht alle Nachrichten zur Fortsetzung sorgen für Begeisterung: Die neue Staffel umfasst erneut lediglich sechs Episoden und wird nicht wie erhofft auf einmal, sondern gestaffelt veröffentlicht. Zum Start präsentiert der Streamingdienst die ersten drei Folgen. Danach folgt jeden Freitag eine weitere Episode, bis das Finale am 28. November 2025 ausgestrahlt wird.

Die zweite Staffel basiert auf dem Bestseller "Save You" von Mona Kasten und führt die dramatische Geschichte von Ruby Bell und James Beaufort fort. Nach einer schweren Trennung befindet sich Ruby in einem emotionalen Tief. Während sie versucht, Abstand zu gewinnen und sich an ihr früheres Leben zu erinnern, in dem sie nahezu unsichtbar für ihre Mitschüler war, kämpft James verzweifelt darum, sie zurückzugewinnen. Die düsteren und gleichzeitig romantischen Entwicklungen versprechen intensive Momente und reichlich Herzschmerz, sowohl für die Charaktere als auch für die Zuschauer.

Für Gesprächsstoff sorgte schon im Vorfeld der überraschende Wechsel in Rubys Familie: Die Rolle von Rubys Mutter Helen Bell wird in der neuen Staffel nicht mehr von Julia-Maria Köhler, sondern von Gina Henkel übernommen. Hintergrund war laut Prime Video, dass Julia-Maria für die Dreharbeiten in Staffel zwei zeitlich nicht zur Verfügung stand. Gina, die unter anderem aus "Gut gegen Nordwind" bekannt ist, trat damit das Erbe an. Parallel präsentierte der Streamingdienst auf Social Media erste Fotos des rundum erneuerten Ensembles, was für viele Fans Spannung und Neugier weckte.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Imago Der Cast von "Maxton Hall", Oktober 2025

Imago Gina Henkel auf dem blauen Teppich zur Premiere von "Maxton Hall", Oktober 2025

