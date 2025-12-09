"Schwarzes Gold": ARD produziert Western im Hollywood-Stil

"Schwarzes Gold" ist der Name der neuen ARD-Serie, die das Western-Genre auf deutsche Weise interpretiert. Ab dem 22. Dezember 2025 können die Zuschauer alle sechs Folgen in der ARD Mediathek abrufen, bevor die Serie eine Woche später im TV startet. Die Geschichte spielt um 1900 in der Lüneburger Heide und handelt von Machtkämpfen, Gier und Liebe im Kontext eines Ölbooms. Mit Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer, Lena Urzendowsky und Tom Wlaschiha bringt die Produktion eine beeindruckende Riege deutscher Schauspieler zusammen. Internationale Glanzlichter setzen Gwendoline Christie und Marton Csokas, während die musikalische Untermalung von Hans Zimmer stammt.

Im Zentrum der Handlung steht die junge Magd Johanna Lambert, gespielt von Harriet Herbig-Matten, die sich plötzlich im Kampf um die wertvollen Ölfelder ihrer Familie wiederfindet. Während der niederträchtige Ölhändler Tyler Robertson und der rücksichtlose Großbauer Wilhelm Pape, dargestellt von Tom Wlaschiha, ihr Land an sich reißen wollen, wendet sich Johanna an die Dorfgemeinschaft, um sich gegen die Tyrannei zu wehren. Intrigen, Verrat und eine verbotene Liebesbeziehung zu Papes Sohn Richard, verkörpert durch Aaron Hilmer, sorgen für viel Spannung in der Serie, die mit ihren staubigen Sets und der düsteren Atmosphäre an Hollywood-Western erinnert.

Für die Schauspieler war die Arbeit an der Serie eine Reise in eine andere Zeit. Lena Urzendowsky beschreibt, wie die maßgeschneiderten Kostüme ihr halfen, ihre Figur Luisa zum Leben zu erwecken. Harriet Herbig-Matten erzählt: "Für mich bestand die Herausforderung mehr darin, eine so ganz andere Rolle zu spielen als die Schülerin Ruby Bell in der Serie 'Maxton Hall'. Ich konnte zum Glück schon etwas reiten, musste es nur auffrischen. Dazu kamen Schieß- und Kampfszenen, die neu für mich waren, aber viel Spaß gemacht haben." Tom Wlaschiha gab mit Humor zu, auf ein gutes Schnitt-Team zu hoffen, um als erfahrener Reiter zu überzeugen. Aaron Hilmer war besonders begeistert, da seine Rolle ihn an die Geschichten über Cowboys erinnerte, die ihm sein aus Australien stammender Vater einst erzählte. Die Mischung aus persönlichem Einsatz und einem hochkarätigen Team verspricht ein einzigartiges Serien-Highlight.

Anzeige Anzeige

ARD Harriet Herbig-Matten spielt die Hauptrolle in "Schwarzes Gold"

Anzeige Anzeige

ARD Johanna Lambert (Harriet Herbig-Matten) und Richard (Aaron Hilmer) in "Schwarzes Gold"

Anzeige Anzeige

ARD Der Cast von "Schwarzes Gold" in der ARD