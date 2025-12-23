Sexuelle Belästigung: Russell Brand drohen weitere Anklagen

Russell Brand (50) sieht sich mit weiteren strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert: Die Metropolitan Police hat bestätigt, dass gegen den Schauspieler zwei neue Anklagen erhoben wurden – eine wegen Vergewaltigung und eine wegen sexueller Nötigung. Wie unter anderem Mirror berichtet, beziehen sich die neuen Punkte laut Polizei auf mutmaßliche Taten gegen zwei weitere Frauen. Der Comedian soll am 20. Januar 2026 vor dem Westminster Magistrates' Court in London erscheinen, um sich zu den neuen Anschuldigungen zu äußern. Damit weitet sich die strafrechtliche Auseinandersetzung um Russell weiter aus und verschärft den Druck auf den früheren TV-Liebling.

In einer Mitteilung erklärte die Polizei, dass die Staatsanwaltschaft die zusätzlichen Anklagen autorisiert habe. In Summe stehen damit zu verschiedenen Zeitpunkten mehrere Verfahren im Raum. Laut Behörde erhalten die Frauen, die Aussagen gemacht haben – einschließlich derjenigen, auf die sich die neuen Anklagen beziehen – fortlaufend Unterstützung. Die Metropolitan Police ruft außerdem weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen auf, sich zu melden. Russell selbst hatte die bisherigen Vorwürfe stets zurückgewiesen und sich laut US-Medien "unglaublich dankbar" gezeigt, diese vor Gericht entkräften zu können. Parallel ist für kommenden Sommer der Prozessstart zu den früheren Anklagepunkten terminiert.

Bereits vor einigen Monaten hatte sich der 50-Jährige zu den damaligen Anschuldigungen geäußert. In einem Video auf X sagte er: "Ich war drogenabhängig, sexsüchtig und schwachsinnig. Aber was ich nie war, war ein Vergewaltiger. Ich habe mich nie an nicht-einvernehmlichen Aktivitäten beteiligt." Die erhobenen Vorwürfe umfassten bereits in der Vergangenheit mehrere mutmaßliche Übergriffe, die bis ins Jahr 1999 zurückreichen sollten. Die Ermittlungen wurden durch die Anzeige einer Frau im Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem Jahr 2003 in Gang gebracht. Nach einer kurzen Verhandlung war Russell damals auf Kaution freigekommen, während der Prozessstart noch mehr als ein Jahr in der Zukunft lag.

Getty Images Russell Brand, 2017

Getty Images Russell Brand, Mai 2025

