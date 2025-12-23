Kelly Osbourne spricht über erstes Weihnachten ohne Ozzy

Kelly Osbourne (41) blickt bewegten Herzens auf Heiligabend: Zum ersten Mal feiert die TV-Persönlichkeit Weihnachten ohne ihren Vater Ozzy (†76), der im Juli im Alter von 76 Jahren gestorben ist. "Weihnachten wird nie wieder dasselbe sein. Ich werde nie wieder dieselbe sein", sagte Kelly bei einem Event in London gegenüber Mirror. Gemeinsam mit Mutter Sharon (73) verbringt sie den 25. Dezember in England im Kreis der Familie. Dabei sind ihr Bruder Louis und Verwandte, nicht aber Aimee und Jack, die in Los Angeles bleiben. Geplant ist ein Tag voller Erinnerungen an den Rockstar – damit Kellys kleiner Sohn Sidney seinen "Pappa" nie vergisst.

Im Gespräch schilderte Kelly, wie der Ablauf aussehen soll: Louis übernimmt den Kochlöffel. "Er ist der Küchenchef, weil er am besten kocht", schwärmte sie und kündigte Truthahn fürs Fest an – und am Tag danach ein gemeinsames Essen in einem schicken Restaurant. Dass Louis die Liebe zum Herd hat, schreibe sie Ozzy zu: "Mein Dad hat die ganze Zeit gekocht. Shepherd’s Pie! Und Pommes. Die besten Pommes, die du je gegessen hast." Am Weihnachtstisch sollen die Lieblingsgeschichten über Ozzy geteilt werden. Erst kürzlich hatten Kelly und Sharon für den Black-Sabbath-Frontmann posthum den Birmingham Lord Mayor’s Award entgegengenommen.

Zwischen Lachen und Weinen blitzen warme Anekdoten auf: Ozzy verkleidete sich an Weihnachten als Santa – nur dass Kelly und ihre Geschwister dem "Weihnachtsmann" Fallen stellten. "Wir spannten Angelschnur quer durchs Zimmer, und einmal hörten wir, wie mein Vater krachend fiel. Fast hätten wir keine Geschenke bekommen", erzählte sie Mirror. Sharon gehe es "einen Tag nach dem anderen" gut, betonte Kelly. Für sie steht fest: Sie bleibt in Großbritannien, wo Ozzy beigesetzt ist. Kelly pendelt zwischen England und ihrer Farm in Iowa, wo Kühe, Hühner und Enten auf sie warten – ein ruhiger Ort, an den sie gleich nach Weihnachten zurückkehrt.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, TV-Bekanntheit

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020