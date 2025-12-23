Das steht in den Sterbeurkunden von Rob und Michele Reiner

Neue offizielle Details zum Tod von Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele erschüttern Hollywood. Wie aus den nun veröffentlichten Sterbeurkunden hervorgeht, starben der Regisseur und seine Ehefrau am 14. Dezember in ihrem Haus im Los-Angeles-Stadtteil Brentwood innerhalb weniger "Minuten" an "mehrfachen scharfen Stichverletzungen". Die Dokumente, auf die sich das US-Portal TMZ beruft, sprechen von Gewalteinwirkungen, die ihnen "mit einem Messer durch eine andere Person" zugefügt wurden. Beide wurden den Unterlagen zufolge kurz nach den Attacken für tot erklärt.

Die zuständigen Behörden in Los Angeles hatten zuvor bereits bestätigt, dass es sich bei den Todesfällen um ein Tötungsdelikt handelt. Die Ermittler stufen die Tat als Mord ein, ebenso wie Gerichtsmediziner der County-Behörde. Rob und Michele wurden in ihrem gemeinsamen Zuhause aufgefunden, bevor der Fall sehr schnell eine dramatische Wendung nahm: Sohn Nick Reiner (32), der Medienberichten zufolge bereits vor der Tat eine Schizophrenie-Diagnose erhalten hatte und seit Jahren mit einer Drogenabhängigkeit kämpfte, wurde nach dem Fund der Leichen festgenommen.

Bereits vor drei Tagen brachte ein Bericht neue Details ans Licht. Entgegen früheren Gerüchten habe es bei einer Feiertagsparty von Conan O’Brien am Abend vor der Tat laut einem Insider keinen lauten Streit zwischen Rob und Nick gegeben. Der Hollywood-Manager, der eigenen Angaben zufolge vor Ort war, sagte gegenüber The Wrap: "Das ist Bullsh*t." Laut ihm habe Conan "keinen Streit, keinen Disput" beobachtet. Allerdings habe sich Nick nach Aussagen des Insiders auffällig unter den Gästen bewegt. Der Manager berichtete: "Da lief ein Typ herum, der die Leute unruhig machte."

IMAGO / MediaPunch Rob und Michele Reiner, November 2015

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

