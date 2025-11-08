Marvels neue Hoffnung: "Fantastic Four" erobert Disney+

Marvels legendäre Heldengruppe, die Fantastic Four, sorgt trotz überschaubarer Kino-Einspielergebnisse nun für Begeisterung auf Disney+. Der Film "The Fantastic Four: First Steps" ist erst seit dem 5. November 2025 auf der Plattform verfügbar und sprang laut Kino.de innerhalb eines Tages direkt auf Platz eins der Streaming-Charts. Unter der Regie von Matt Shakman, bekannt für "WandaVision", überzeugt der Film mit einem Star-Ensemble: Pedro Pascal (50), Vanessa Kirby (37), Joseph Quinn (31) und Ebon Moss-Bachrach erwecken die Helden in einem stilisierten 60er-Jahre-Setting zum Leben.

Das Publikum, das den Film bereits gesehen hat, zeigt sich überwältigt. Auf Rotten Tomatoes erzielte "The Fantastic Four: First Steps" beeindruckende Zuschauerbewertungen von 91 Prozent – ein seltener Erfolg für Marvel in letzter Zeit. Auch Kritiker bewerteten den Film mit 82 Prozent positiv. Zahlreiche Kommentare unterstreichen die emotionale Tiefe des Films. Ein Zuschauer beschreibt ihn als "eine Geschichte über Liebe, Familie und Zusammenhalt", während ein anderer Zuseher lobt, dass "jeder Charakter real und emotional greifbar wirkte". Besonders positiv hervorgehoben wurden die Chemie des Casts, das durchdachte Tempo sowie die Verbindung von actionreichem Spektakel mit nachdenklichen Momenten.

Pedro, der bereits mit Hits wie "The Last of Us" überzeugte, verkörpert den brillanten Wissenschaftler Reed Richards, während Vanessa, bekannt aus The Crown, als Sue Storm glänzt. Joseph, der mit Stranger Things weltweit Fans gewann, spielt den hitzköpfigen Johnny Storm. Ebon, bekannt aus "The Bear", leiht Ben Grimm, alias The Thing, sowohl Herz als auch Stärke. In der Geschichte wagen die Figuren ein riskantes Weltraumexperiment, das ihnen ungeahnte Kräfte verleiht. Doch während die vier zunächst lernen müssen, als Team zusammenzuwachsen, tauchen der furchteinflößende Galactus und der mysteriöse Silver Surfer auf, gespielt von Ralph Ineson und Julia Garner (31).

COLLECTION CHRISTOPHEL © Walt Disney - Marvel Studios - 20th Century Studios - The Walt Disney Compa Szene aus "The Fantastic Four: First Steps", 2025

PictureLux/Action Press Poster von "WandaVision" mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany

Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Vanessa Kirby & Joseph Quinn aus "The Fantastic Four: First Steps"