Nina Bott posiert für ihre Follower in der Badewanne

Nina Bott (47) hat ihre Fans jetzt mit einem besonders intimen Schnappschuss überrascht. Die Schauspielerin veröffentlichte auf Instagram ein Bild, das sie entspannt in der Badewanne zeigt. Hüllenlos und mit lachendem Gesicht posiert sie für die Kamera, während Kerzenlicht im Hintergrund für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Zu dem Foto schrieb sie: "Die Kinder schlafen vor 20 Uhr, da gibt es für mich jetzt nur eine Option: Badewanne und Bett. Vielleicht noch ein schönes Buch, aber wahrscheinlich eher Trash-TV", und versah den Beitrag mit dem Hashtag "Selbstliebe". Die Kommentare ließen nicht lang auf sich warten: "Wow, Nina!" und "Du bist bildhübsch", schreiben ihre Follower begeistert.

Die Mutter von vier Kindern weiß die seltene Ruhepause offenbar sehr zu schätzen. Ihr Alltag ist aktuell wohl geprägt von Familienleben und stetiger Organisation. In der Vergangenheit hatte Nina ihren Followern einen Einblick in ihre Routinen gewährt. "Ich glaube, weil ich alles so gerne mache, schaffe ich das immer irgendwie. Aber natürlich bleibt dann die Zeit für sich selbst meistens auf der Strecke", verriet sie auf Instagram. Um sich fit und motiviert zu halten, setzt sie auf gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung. Besonders abends nimmt sie sich Zeit für Pilates-Sessions mit ihrem Partner Benjamin Baarz (38), mit dem sie seit 2012 zusammen ist. Das Paar zieht zwei Söhne und eine Tochter gemeinsam groß. Ninas ältester Sohn stammt aus einer früheren Beziehung.

Die Schauspielerin, bekannt aus der TV-Serie GZSZ, hat schon früher offen über die Höhen und Tiefen des Mutterseins gesprochen. Zu ihren vier Kindern pflegt sie ein inniges und reflektiertes Verhältnis. Auch herausfordernde Momente im Familienalltag teilt die gebürtige Hamburgerin regelmäßig mit ihren Followern. Trotz aller Turbulenzen vergisst Nina dabei aber nicht sich selbst. So ruft sie ihren Fans ins Gedächtnis, sich auch einmal eine Pause vom stressigen Alltag zu gönnen.

Getty Images Nina Bott, Schauspielerin und Moderatorin

Instagram / ninabott Nina Bott gönnt sich eine Auszeit in der Badewanne

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2025