Das ist der traurige Grund für Nina Botts Alkoholverzicht

Die Wiesn ohne Bier, Wein oder Champagner? Das geht doch nicht. Doch! Stars wie Oliver Pocher (47), Sven Martinek (61) und auch Nina Bott (47) genießen die Wiesn auch ohne Alkohol. Letztere vertritt einen klaren Standpunkt: Alkohol ist für sie keine Option. Bei Cathy Hummels' (37) Wiesnbummel erklärte die Schauspielerin im Interview mit Bunte, dass weder der Geschmack noch der Zustand, den Alkohol mit sich bringt, ihr zusagen würden. Doch hinter dieser Abneigung steht ein tragischer Hintergrund: Ihre Eltern waren beide alkoholkrank. Während ihr Vater täglich trank, griff ihre Mutter heimlich zu Alkohol. "Ich bin da negativ geprägt von meinen Eltern, weil beide Alkoholiker waren. Seit ich elf war, hab eigentlich ich auf sie aufgepasst und nicht andersrum", erinnerte sie sich bereits im RTL-Dschungelcamp an diese schwere Zeit.

"Meine Mama war der liebste Mensch der Welt. Und der zerbrechlichste. Sie war nur Haut und Knochen und ist daran kaputtgegangen." Erst kurz vor ihrem Tod gelang es ihr, die Sucht zu überwinden – trotz zahlreicher Anläufe in verschiedenen Therapien. Diese Erfahrungen haben Nina nachhaltig geprägt und zu der Entscheidung gebracht, bewusst auf Alkohol zu verzichten. "Ich bin ehrlich gesagt stolz drauf", betonte die ehemalige GZSZ-Darstellerin und zeigte sich genervt, sich häufig für ihre Abstinenz rechtfertigen zu müssen. Gelegentlich macht die Vierfach-Mutter jedoch Ausnahmen. Vor drei Jahren besuchte sie eine Weinprobe, um die besondere Atmosphäre eines Weinguts zu erleben. Trotz ihrer Abneigung gegen Alkohol probierte sie bei diesem Anlass die verschiedenen Weine. Der Abend nahm schließlich eine überraschend ausgelassene Wendung und endete mit einem Sprung in den Pool – voll bekleidet.

Rückblickend erzählte Nina lachend von der Situation, bemerkte jedoch, dass solche Abende für sie eine absolute Seltenheit bleiben. Ihr Ziel sei es, auch ohne Alkohol Spaß am Leben zu haben – und das gelingt ihr offensichtlich. Diese Einstellung hat ihre Wurzeln in einer außergewöhnlich schweren Kindheit. Bereits als junges Mädchen schlüpfte die Schauspielerin in eine Art Beschützerrolle, obwohl sie viel Liebe und Zuneigung in der Familie verspürte. Mittlerweile hat sie ihre eigene Familie: Seit Mai des vergangenen Jahres ist Nina Bott mit ihrer großen Liebe, dem Unternehmer Benjamin Baarz (38), verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Aus einer früheren Partnerschaft stammt zudem ihr ältester Sohn Lennox Kaiser (21). Ninas bewusste Haltung gegenüber Alkohol ist nicht nur von Prinzipien geprägt, sondern auch ein Ausdruck ihrer Stärke und ihres Willens, ein besseres Leben für sich und ihre Familie zu schaffen.

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2024

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

