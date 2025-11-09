Anthony Hopkins hat seine zweite Ehefrau mehrfach betrogen

Sir Anthony Hopkins (87) gewährt in seinen neuen Memoiren "We Did OK, Kid" einen tiefen Einblick in die Höhen und Tiefen seines Lebens. Anthony ist weltbekannt für Rollen in Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer", "The Father" und der Thor-Reihe. In dem Buch, das am 4. November veröffentlicht wurde, spricht der zweifache Oscar-Preisträger offen über die Fehler, die er während seiner zweiten Ehe mit Jennifer Lynton gemacht hat. Anthony gesteht darin gleich mehrere Affären während ihrer fast 30-jährigen Ehe. "Sie erfuhr erst Jahre später von meiner Untreue. Ich hoffe, sie hat auch jemanden gefunden. Sie hätte es verdient gehabt", schreibt der Schauspieler. Laut People übernimmt er die volle Verantwortung und schenkt dabei einen ungefilterten Blick auf sein damaliges Verhalten.

Die Ehe mit Jennifer, die von 1973 bis 2002 andauerte, war nicht die einzige schwierige Beziehung in Anthonys Leben. Er beschreibt, wie er nach der Scheidung ein "Wrack" war, geplagt von zerrütteten Beziehungen und dem Bedürfnis nach Isolation. Auch über die Entfremdung von seiner Tochter Abigail aus seiner ersten Ehe mit Petronella Barker spricht er offen. Er beschreibt ihre distanzierte Begegnung im Jahr 1977 als "unangenehm" und nennt die Kluft zu seiner Tochter "die traurigste Tatsache in meinem Leben". Seinen Entschluss, nach Abigail keine weiteren Kinder zu bekommen, begründet er mit dem Gefühl, als Vater versagt zu haben. Doch er fügt auch hinzu: "Meine Tür steht ihr immer offen."

Neben diesen persönlichen Geständnissen gewährt Anthony ebenso Einblicke in seine Karriere, die durch Höhen und Tiefen geprägt war. Zudem thematisiert er seinen Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit und den Weg in die Abstinenz, die er nun seit fast einem halben Jahrhundert aufrechterhält. Das Buch, das auch als Hörbuch von ihm selbst gelesen wird, wird von seinem Verlag als ein "tief aufrichtiger" Rückblick auf die schwierigsten Zeiten seines Lebens beschrieben. Anthony, der seit 2003 mit Stella Arroyave verheiratet ist, blickt jedoch nicht nur auf die Fehler zurück, sondern scheint einen neuen Blick auf sich und sein Leben gewonnen zu haben.

Getty Images Anthony Hopkins, 2025

United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991

Getty Images Sir Anthony Hopkins, 2025 in Riad