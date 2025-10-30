Keine Hoffnung mehr: Anthony Hopkins ohne Kontakt zu Tochter

Oscarpreisträger Anthony Hopkins (87) hat in einem Interview mit der New York Times klargestellt, dass er den Kontaktabbruch zu seiner einzigen Tochter Abigail Hopkins akzeptiert hat. Anlass für das Gespräch war die bevorstehende Veröffentlichung seiner Memoiren "We Did OK, Kid", die im November 2025 in den Handel kommen. Über seine Tochter, die aus seiner ersten Ehe mit Petronella Barker stammt, sagte der Schauspieler: "Meine Frau Stella schickte Abigail eine Einladung, uns zu besuchen. Kein Wort als Antwort. Also denke ich, okay, in Ordnung." Hopkins erklärte: "Ich wünsche ihr alles Gute, aber ich werde darüber kein Blut vergießen."

Anthony und Abigail hatten bereits in der Vergangenheit ein schwieriges Verhältnis. Nach der Trennung des Schauspielers von Petronella im Jahr 1972 wuchs Abigail größtenteils ohne ihren Vater auf. Zwar fanden die beiden in den 1990er-Jahren kurzzeitig wieder zueinander, als Abigail in den Filmen "Shadowlands" und "Was vom Tage übrig blieb" mitspielte, doch der Kontakt brach erneut ab. Abigail hat nach einer Krebsdiagnose im Jahr 2020 ihre eigene Stärke bewiesen. Sie schloss ein Filmstudium ab, veröffentlichte mit "Stardust" kürzlich ein neues Album und führte 2024 bei dem Dokumentar-Kurzfilm "Under This Sky" Regie, der ihre Krebserkrankung thematisiert.

Privat hat Hopkins eine klare Haltung zu zwischenmenschlichen Beziehungen. "Das Leben ist schmerzhaft. Manchmal verletzen Menschen andere. Manchmal werden wir verletzt. Aber so kann man nicht leben", erklärte der Star aus "Das Schweigen der Lämmer". Für ihn ist es unerlässlich, das Leben so zu nehmen, wie es ist, und nicht an alten Grollgefühlen festzuhalten. "Ich könnte Groll über die Vergangenheit hegen, aber das ist der Tod. Du lebst nicht", erklärte er. Der Schauspieler lebt mittlerweile mit seiner dritten Ehefrau Stella Arroyave in Kalifornien. Sie unterstützt ihn, wo sie nur kann – etwa durch den Versuch, die Verbindung zu seiner Tochter wiederherzustellen – wenn auch ohne Erfolg.

Getty Images Anthony Hopkins, Filmstar

ANDREW STUART/AFP/Getty Images Abigail Hopkins, US-Sängerin

Getty Images Sir Anthony Hopkins bei Dreharbeiten in England im Februar 2025