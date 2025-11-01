Anthony Hopkins spricht über die Entfremdung seiner Tochter

Anthony Hopkins (87) hat in einem Gespräch mit der New York Times offen über die Distanz zu seiner Tochter Abigail gesprochen – und dabei deutliche Worte gefunden. Der Schauspieler, der demnächst seine Memoiren "We Did OK, Kid" veröffentlicht, erzählte, dass seine Ehefrau Stella kürzlich eine Einladung an Abigail geschickt habe, um sich zu treffen. "Es kam keine Antwort", verriet der Schauspieler und fügte hinzu: "Ich wünsche ihr alles Gute, aber ich werde dafür keine Energie mehr verschwenden." Er betonte, deshalb aber nicht verbittert sein zu wollen: "Wenn du dein Leben mit Groll vergeuden willst, bitte sehr." Auf die Frage, ob er hoffe, dass Abigail sein Buch liest, reagierte er knapp: "Nein. Es ist mir egal."

Abigail, die aus Anthonys erster Ehe mit Petronella Barker stammt, hatte nach Angaben ihres Vaters nur sporadischen Kontakt zu ihm gehabt. Ihre Beziehung war in den 1990er-Jahren zeitweise enger geworden, und sie hatte in seinen Filmen "Shadowlands" und "Was vom Tage übrig blieb" mitgewirkt. Doch inzwischen besteht offenbar keinerlei Kontakt mehr zwischen Vater und Tochter. Abigail hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Musikerin gemacht und erst dieses Jahr ihr neues Album "Stardust" veröffentlicht. Neben ihrer musikalischen Karriere widmet sie sich auch dem Film: Nach ihrer Diagnose mit Darmkrebs im Jahr 2020 schloss sie ein Studium in Filmwissenschaften ab und produzierte 2024 die Dokumentation "Under This Sky", in der sie ihre Erfahrungen mit der Krankheit verarbeitete.

In einem Interview mit Telegraph von 2006 hatte Abigail angedeutet, dass eine Versöhnung unter Umständen möglich wäre, betonte jedoch, dass dies von beiden Seiten ausgehen müsste: "Wir waren uns nie wirklich nah." Sie erklärte damals weiter, dass sie durch ihre eigene Musik ein Stück Unabhängigkeit gefunden habe. Trotz ihres schwierigen Verhältnisses spricht Abigail respektvoll über ihren Vater und seine Unterstützung, wie sie im selben Gespräch betonte. Anthony selbst betonte gegenüber der New York Times, dass er nicht über die Entfremdung urteilt: "Das Leben ist schmerzhaft. Manchmal tut man anderen weh, manchmal wird man verletzt [...]. Aber ich habe getan, was ich konnte."

Getty Images Anthony Hopkins, 2025

Getty Images Anthony Hopkins, 2022

Getty Images Anthony Hopkins spricht bei den 94. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood