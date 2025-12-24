Kein Botox mehr: Zara McDermott setzt auf Natürlichkeit

Zara McDermott (29) hat den Beauty-Schalter umgelegt – und zwar auf natürlich: In einem frischen "December week"-Vlog auf YouTube erklärte die ehemalige Love-Island-Kandidatin am Sonntag, dass sie kein Botox mehr spritzen lässt. Sie erzählte, dass sie sich in den Winterwochen optisch "ein bisschen meh" gefühlt habe, nun aber bewusst auf ihr unverfälschtes Ich setzt. "Ich gewöhne mich definitiv an mein Gesicht ohne Botox", sagte Zara und lachte über ihre neu entdeckten Mimik-Falten: "Wow, ich habe natürliche Ausdrücke." Gleichzeitig gibt es süße News aus ihrem Privatleben: Mit Sänger Louis Tomlinson (34) bereitet sie gerade ihr erstes gemeinsames Weihnachten vor – inklusive Geschenken unter dem Baum.

Im Video spricht die Reality-Darstellerin offen über den emotionalen Prozess hinter ihrer Entscheidung. Dunkler gefärbte Haare, Winterblässe und ein kleiner hormoneller Hautausbruch hätten sie zuletzt verunsichert. Trotzdem gehe sie den Weg konsequent weiter: "Ich bin in meiner natürlichen Ära und liebe mein natürliches Ich – aber es ist nicht immer einfach." Sie betont, dass Selbstbewusstsein ohne Filler und Botox nicht über Nacht entsteht: "Das ist ein Prozess des Liebens und Lernens." Während die 29-Jährige an ihrer Hautroutine feilt, zeigt Instagram die Festtagsvorfreude: fertig verpackte Päckchen, sorgfältige Schleifen – und Etiketten mit zwei Namen. Zuvor hatte sie ihren Geburtstag mit Louis und seiner Schwester Lottie gemütlich gefeiert; seit August sind die beiden offiziell ein Paar, so Daily Mail.

Privat ordnet sich bei Zara vieles neu. Nach der Trennung von Sam Thompson (33) blickt sie nach vorne, während der TV-Star inzwischen mit der Londoner DJane Talitha Balinska glücklich ist. Für Zara bedeutet das Ruhe im Umfeld – und Platz für das, was ihr gerade wichtig ist: Achtsamkeit, Winterspaziergänge zu zweit und kleine Rituale in der Vorweihnachtszeit. Auf Instagram schrieb sie zu einem Selfie mit Louis: "Der beste Geburtstag mit dir & das letzte Jahr meiner 20er!!" Ein Satz, der viel über die Stimmung verrät – weniger Filter, mehr echtes Leben.

Getty Images Zara McDermott im Dezember 2021

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson

Getty Images Zara McDermott bei den Brit Awards 2025