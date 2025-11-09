Von Anti-Salz zu Würz-Fan: Candace Cameron Bures Wandel

Candace Cameron Bure (49) hat kürzlich ein überraschendes Detail aus ihrem Ernährungsalltag verraten. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in Full House bekannt ist, gab zu, dass sie in ihrem gesamten Leben nie bewusst Salz zu ihrem Essen hinzugefügt habe – bis jetzt. "Ich war immer anti-Salz und mochte den Geschmack einfach nicht", erzählte sie ihrem "Candace Cameron Bure Podcast". Für sie habe es sich früher angefühlt, als ob sie an einem Salzstein lecken würde, und sie habe nie den Sinn darin gesehen. Doch inzwischen hat sich ihre Meinung geändert, und sie sagt heute: "Jetzt verstehe ich das mit dem Salz, worüber die Menschen seit Jahrhunderten sprechen."

Der Wendepunkt in ihrer Einstellung kam mit einer Veränderung ihrer Ernährungsroutine: Candace begann, Elektrolyte zu sich zu nehmen. Diese enthalten viel Natrium, ein Hauptbestandteil von Salz. Die zusätzliche Aufnahme von Salz führte jedoch nicht zu den erwarteten negativen Auswirkungen wie Wassereinlagerungen oder einem Gefühl der Aufgeschwemmtheit. Stattdessen bemerkte sie positive Änderungen an ihrem Körpergefühl, besonders in Bezug auf ihre Energie. Diese Erfahrung inspirierte die Schauspielerin dazu, Salz auch direkt in ihre Mahlzeiten einzubauen – eine Premiere für sie. "Jetzt streue ich ein wenig Salz auf mein Essen und liebe es", verriet sie begeistert.

Privat gilt Candace als sehr diszipliniert, was ihre Gesundheit und ihren Lebensstil betrifft, was sicherlich zu ihrem jugendlichen Aussehen beiträgt. Die dreifache Mutter teilt häufig Momente aus ihrem Alltag mit ihren Fans und betont dabei ihre Leidenschaft für Fitness und Ernährung. Ihre Begeisterung für ihre neu entdeckte Zutat Salz zeigt, wie auch kleine Veränderungen große Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben können. Spielerisch und mit einem Augenzwinkern freut sie sich nun, etwas nachzuholen, das viele für selbstverständlich halten. Dabei bleibt sie ihrem Stil treu: bodenständig und authentisch, wie ihre Fans sie lieben.

