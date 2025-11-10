Keine Trennung? Ethan Slater postet Pics von Ariana Grande

Die Beziehung von Ariana Grande (32) und Ethan Slater (33) sorgt schon seit den Dreharbeiten des ersten Teils von Wicked für Schlagzeilen. Aktuell vermuten einige Beobachter, dass die beiden Stars wieder getrennt sind, doch der Boq-Darsteller lässt Fans nun mit einem Instagram-Post aufatmen. Nach der Ausstrahlung des Specials "Wicked: One Wonderful Night" veröffentlichte der Schauspieler am Wochenende eine Galerie von Bildern. Darunter befindet sich auch ein Schnappschuss, der die beiden gemeinsam mit Co-Star Bowen Yang in einer "Wicked"-Fotobox zeigt. Böses Blut scheint zwischen ihnen also nicht zu fließen.

Die Trennungsgerüchte kamen Anfang Oktober auf. Ein Insider sprach gegenüber Daily Mail davon, dass die Beziehung wechselhaft und von wiederholten Trennungen geprägt sei. "Früher war mal von Hochzeit die Rede, aber das ist vom Tisch. Am Anfang waren sie total verliebt. Doch diese Zeiten sind vorbei", ließ die Quelle durchblicken und fügte hinzu: "Ariana und Ethan waren fast das ganze Jahr über mal zusammen, mal getrennt."

Ariana hatte sich kurz vor dem Bekanntwerden ihrer neuen Beziehung von ihrem Mann Dalton Gomez (30) getrennt. Ethan selber war noch verheiratet, als er und die "One Last Time"-Interpretin ein Paar wurden, was für Aufsehen sorgte. Beide hielten ihre Romanze weitgehend privat, auch angesichts der intensiven Aufmerksamkeit, die insbesondere die Fans des Popstars ihrer Beziehung widmeten. Ethan zeigte sich von der Fangemeinde einst in einem People-Interview beeindruckt: "Aris Fans sind unglaublich, fantastisch und heftig – das ist etwas Wunderbares."

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

Instagram / ethanslater Bowen Yang, Ariana Grande und Ethan Slater, November 2025

Getty Images Ariana Grande auf der Bühne bei den MTV Video Music Awards 2025