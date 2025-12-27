Diesen "Wicked"-Fanartikel findet Ariana Grande verstörend

Ariana Grande (32) hat in der US-Show "Late Night with Seth Meyers" ausgeplaudert, was sie am Wicked-Rummel wirklich staunen lässt – und was ihr dabei sogar ein bisschen unheimlich vorkam. Die Sängerin und Schauspielerin, die als Glinda glänzt und frisch ihre zweite Golden-Globe-Nominierung feierte, war kurz vor ihrem Auftritt als Gastgeberin von Saturday Night Live in New York zu Gast. Im Talk über den Film, die Fans und die Souvenirs erzählte Ariana mit einem Lachen von einem ganz bestimmten Produkt, das sie "etwas verstörend" fand: "Das rosa und grüne – ich hoffe, ich darf das so sagen – das rosa und grüne Mac'n'Cheese, das sie gemacht haben."

Bei der pink-grünen Pasta habe sie gemerkt, wie enorm der Hype inzwischen sei. "Da wusste ich, 'Oh, das ist groß!' Ein bisschen größer, als ich dachte", erzählte sie und lachte. Das Sortiment wächst rasant. Neben dem bunt gefärbten Nudelgericht sind inzwischen sogar offiziell gebrandete Wischmopps in Pink und Grün im Handel – ein augenzwinkernder Beweis dafür, wie weit die "Wicked"-Welle schwappt.

Für Ariana ist "Wicked" nicht nur ein Karrierehöhepunkt, sondern auch eine Quelle neuer Freundschaften. So ist sie inzwischen eng mit Cynthia Erivo (38) und ihrem Co-Star Jonathan Bailey (37) verbunden. Mit Jonathan plant die Sängerin offenbar schon das nächste große Projekt. Wie das Branchenmagazin Deadline berichtete, befanden sich Ariana und der Schauspieler in ersten Gesprächen für ein gemeinsames Bühnen-Comeback in London. Die beiden sollen im Sommer 2027 im berühmten Barbican Theatre im Musical "Sunday in the Park with George" auf der Bühne stehen.

Getty Images Ariana Grande

Instagram / jeffgoldblum Jeff Goldblum, Ariana Grande, Ethan Slater, Jonathan Bailey, Cynthia Erivo und Michelle Yeoh

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)